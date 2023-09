/FOTO, VIDEO/ V celém Jablonci nad Nisou není skatepark. Obyvatelé si přitom stěžují na výskyt skateboardistů nebo jezdců na freestylových kolech a koloběžkách v parcích a na ulicích.

Jablonec nad Nisou, skatepark, obnova, 2023 | Video: Deník/Sedlák Jan

Bývalý skatepark u městského bazénu je již několik let uzavřený. Konkrétně od roku 2019. Tehdy se magistrát rozhodl park uzavřít s tím, že překážky byly ve velmi špatném technickém stavu a jejich repase by stála milion korun. Za tři miliony pak slíbil, že postaví skatepark nový. To se ale dosud nestalo. Pokud vše půjde dobře, měl by stát možná v roce 2025. „Nový skatepark se projektuje, ale nebude postavený letos ani příští rok,“ potvrdil náměstek primátora Jakub Chuchlík.

Místo skateparku vznikla ve městě letos dvě místa, kde své kousky mohou mladí lidé na „prkýnkách“ zkoušet. Jedno najdou u konečné tramvaje, druhé nedaleko jablonecké přehrady pod beach volejbalovým hřištěm. Obě místa přišla město na cirka milion korun. Takzvaná minirampa u přehrady se stala ihned po otevření lákadlem, mladí lidé se tu pravidelně scházejí. „Není to úplně ono, ale jsme rádi i za to málo, rampa je kvalitní,“ popsal jeden z mladých členů skate komunity.

Výstavba minirampy u přehrady nejprve vyvolala vlnu nevole, a to kvůli fotografii, kterou město zveřejnilo. Na té totiž byla rampa před dokončením, lépe řečeno před finálním dopracováním. Dnes je vše jinak. „Byl jsem se na to podívat a všechno je moc hezky udělané a je vymyšlené i to, kam bude odtékat voda. Rampa má spoustu dalších vychytávek,“ popsal reprezentant České republiky ve freestyle na koloběžkách neboli scooteringu Kevin Rádl.

Tato atrakce nemá podle magistrátu suplovat skatepark, ale zpestřit nabídku na volnočasové vyžití. „Vhodných lokalit pro umístění se nabízelo několik, ale ta pod beachem zvítězila především proto, že je dobré mít tuto atrakci v místě, kam člověk jde i za jinou aktivitou,“ popsal Chuchlík. Dobře dostupná a oblíbená lokalita beach volejbalových hřišť je z tohoto pohledu nízkoprahová a může tak plnit i funkci sociální prevence.

Při tvorbě minirampy spolupracovalo město se členy spolku Freestyl klub Jablonec, jmenovitě s Janem Valešem, který byl iniciátorem této myšlenky. Ostatně, spolek stojí i za dalším místem ve městě, kde lze najít tři překážky pro freestylové sporty. Nachází se nedaleko konečné tramvaje a tvoří ho jehlany a jedna lavice. „Toto provizorní umístění betonových překážek v parku Nová Pasířská jsme městu navrhli my, aby letos vzniklo alespoň nějaké místo typu street spot pro skateboarding a koloběžky,“ vysvětlil Valeš. Pyramidové rohy fungují na otočky, přejezdy, základní triky s odjezdem zpět na asfalt.

Mnoha jezdcům se sice líbí minirampa, překážky u tramvaje ale moc nechápou. „Je tam málo místa, není to na kola. Mrzí mě, že v Jablonci není ani skatepark ani pumptrack,“ popsal jezdec na kole BMX David Zemánek. „Je to provizorní plácek ve velmi omezeném prostoru, kdo tam nechce jezdit, tak ať nejezdí, kdo chce jezdit, ať jezdí podle svých možností. Uzavření starého skateparku už nevrátíme. Za mě je dobře, že se letos podařilo alespoň tu minirampu a tenhle plácek zprovoznit,“ odpověděl Valeš.

A tak freestyloví jezdci v Jablonci dál trpí. I když byla studie nového skateparku představena skoro přesně před rokem, jeho výstavba se plánuje až na rok 2025. „Navrženému street parku dominují překážky, které známe z běžného pouličního prostředí, tedy různě vysoké a dlouhé sjezdy, schody, zábradlí, zídky, lavičky, obrubníky a podobně,“ popsal studii před rokem náměstek pro rozvoj města Petr Roubíček