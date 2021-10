Loňská zimní sezóna trvala devět dní. I když byly po dlouhé době ideální podmínky pro lyžování, horská střediska nejen v Libereckém kraji zůstala zavřená kvůli epidemii koronaviru a s ní souvisejícími bezpečnostními opatřeními. Skiareály nyní mají za sebou letní sezónu a čekají je přípravy na nadcházející zimu. Ty se v některých případech musí obejít bez větších investic a novinek pro návštěvníky.

Ředitel Skiareálu Ještěd Jakub Hanuš sice hodnotí letní sezónu jako vydařenou, přesto příjmy z ní u nich tvoří minoritní část celkových ročních příjmů. „V každém případě ztráty ze zimní sezóny způsobené koronavirovou uzávěrou se nepodařilo zdaleka vykompenzovat,“ zdůraznil.

Středisku se přesto podařilo dokončit instalaci osvětlení pro večerní lyžování na sjezdovce Nová Skalka, která zažila krátkou premiéru během minulé zimy. Dlouho očekávaná nová sjezdovka vloni výrazným způsobem zlepšila podmínky pro rekreační lyžaře a rodiny s dětmi. „Vybudování Nové Skalky byl zásadní krok vpřed pro celý lyžařský areál na Ještědu. A tím, že na ní letos dobudujeme kvalitní osvětlení, stane se ještě atraktivnější. Uvědomujeme si, že mnoho lidí sportuje po práci. Dostanou tak perfektní příležitost si večer zasportovat a odreagovat se od celodenního stresu,“ dodal Hanuš.

Výstavba osvětlení nové sjezdovky začala na konci prázdnin a přinese úplně novou kvalitu večerního lyžování pod Ještědem. Zatímco doposud se večer lyžovalo na 380 metrech osvětleného svahu F10, nyní to bude na sjezdovce po celé její délce 1,5 kilometru. „Už při schvalování celého projektu jsme dbali na to, aby osvětlení splňovalo ty nejpřísnější parametry z pohledu efektivity, energetické náročnosti či ochrany životního prostředí, a zároveň zajistilo maximální komfort a bezpečí pro lyžaře,“ sdělil Hanuš. Celková investice do Nové Skalky se vyšplhala na 130 milionů korun. Projekt zahrnuje i nové zasněžování pro sjezdovku, které by provozovatel chtěl vybudovat v příštím roce.

Obdobnou situaci týkající se letní sezóny zažili i v areálu Tanvaldský Špičák, který provozuje společnost SKI Bižu. Zde zahájí přípravu na nadcházející zimu v neděli 3. října, ale do novinek letos neinvestovali. Zůstaly tak projekty hotové loni – nová rolba na Tanvaldském Špičáku, rozšíření Turistické sjezdovky a nový přibližovací vlek na této sjezdovce. „Výpadek jedné zimní sezóny jsme momentálně přežili, ale různé odklady splátek, které jsme k přežití museli zajistit, nás zatížily do budoucna. Přibližně další tři roky budou pro nás složité,“ povzdychl si vedoucí marketingu SKI Bižu Petr Bažant.

Poslední srpnový víkend ukončil letní denní provoz také Skiareál Horní Domky na svazích Lysé hory. Místní lanovka přepravila bezmála 22 tisíc turistů a bikerů. V posledních letech se zde rozšířila letní nabídka doplňkových služeb. „Máme zde velmi dobře vybavenou půjčovnu sjezdových kol, lanový park, který byl v letošním létě hodně vyhledávanou atrakcí a v neposlední řadě velmi dobře fungovala nová služba v podobě půjčovny horských sjezdových koloběžek,“ přiblížil nabídku ředitel Skiareálu Rokytnice nad Jizerou Vít Pražák.

Celý skiareál se rozloučí s létem tento víkend při tradiční Svatomichaelské pouti. Lanovka na Lysou horu bude během něj v provozu od 10 do 17 hodin v půlhodinových intervalech, formou okružních vyhlídkových jízd. V sobotu a v neděli bude pro návštěvníky poutě zdarma zajištěna přeprava vyhlídkovým vláčkem z náměstí k lanovce na Lysou horu a zpět. Proběhne i otevřený závod ve sjezdu horských kol. „Přes to všechno se nepodařilo v létě vykompenzovat ztráty utrpěné loňskou zimní sezónu. Tržby se rozhodně nedají srovnat. To, co se podaří vydělat během měsíce v létě, se často rovná jednomu víkendu v zimě,“ zdůraznil Pražák.

Podle něj právě epidemie koronaviru pozastavila rozvoj řady zimních středisek. Ta tak musela odsunout plánované investice, popřípadě uzpůsobit jejich rozsah jako například v případě zasněžovacího potrubí. O novinky ale návštěvníci nepřijdou, už minulou zimu zavedli v Horních Domkách nový skříňkový systém, kdy je součástí skipasu elektronický zámek od skříňky. Posílili i energetickou soběstačnost. „Pokud stát vyhlásí nějaké podmínky a opatření, budeme je plnit a dodržovat, jsme na to připraveni,“ doplnil Pražák s tím, že loňská restriktivní opatření byla podle něj zbytečná.

Sportovní areál Harrachov zaznamenal v letní sezoně zhruba 15 % propad tržeb na lanovce na Čertovu horu. Oproti loňskému roku více pršelo, nejvýraznější je však úbytek cizinců. „V letošní sezoně lehce přibylo tuzemských návštěvníků, zaznamenáváme ale výrazný úbytek zahraniční klientely,“ řekl Vlastislav Fejkl ze Sportovního areálu Harrachov. V srpnu jí sice dorazilo více, i tak bylo ale zahraničních hostů méně než v minulých letech.

„Do Harrachova zavítali především Němci a Poláci, dále pak Slováci a Holanďané. Nezaznamenali jsme žádné Izraelce a Rusy, kteří k nám dříve v létě jezdili pravidelně,“ upřesnila Renata Konvalinková z Turistického informačního centra Harrachov.