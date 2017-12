Skiareály startují zimní sezonu i v Jizerských horách

Jizerské hory – K přírodnímu sněhu, který ve vyšších partiích Jizerských hor zůstává, chrlí sněžná děla téměř nepřetržitě hromady ledových krupiček a rolby je rozhrnují.

Lanovka ve skiareálu Rokytnice nad Jizerou Horní domkyFoto: Deník / Klimentová Lenka

Bez takové pomoci by řada lyžařských areálů nemohla fungovat.

SEVERÁK A ŠPIČÁK

„Nevstupujte na sjezdovky mezi sněžná děla a tyče při zasněžování, mohlo by dojít k úrazu,“ varuje Petr Bažant na stránkách Skiarény s tím, že tento víkend bude na Tanvaldském Špičáku připravena i závodní sjezdovka. Vleky se rozjedou opět na Severáku. Na svazích, kde vyrábějí umělý sníh leží zhruba půlmetrová vrstva.

ROKYTNICE

Nedočkavé lyžaře a snowboardisty přivítá na čerstvém manšestru v sobotu 16. prosince také Rokytnice. Provoz lanové dráhy Horní Domky a lanovky na Lysou horu odstartuje v 8 hodin. Lanovky doplní vleky Zalomený a Kaprun pro děti.

K dispozici bude tříkilometrová modrá Turistická sjezdovka, Slalomák a ostatní tratě v pravé části Lysé hory. „Nová technologie automatického zasněžování jede naplno a začátek sezony se díky příznivým klimatickým podmínkám blíží. Na sobotní otvírák sezony jsme připraveni, na svazích leží místy kolem půl metru sněhu a skipas za tři sta korun je tím spolehlivým lákadlem, jak odtáhnout lidi od nákupů a stresu vánoční shonu. Navíc od neděle až do Štědrého dne budeme lyžovat za ceny vedlejší sezóny,“ uvádí k zahájení provozu Vít Pražák, ředitel skiareálu Rokytnice nad Jizerou.

ČERNÁ ŘÍČKA

Nový vlek před sezonou stihli v Černé Říčce nad Desnou. „Máme za sebou úspěšné zkoušky a certifikaci. Můžeme to v sobotu spustit,“ zve Martin Lauer do areálu s tím, že začínají v 9 hodin. „Žádné dlouhé proslovy, pokropíme to šampaňským, přestřihneme mašli a jede se…“ dodal.

REJDICE

Už jedou nepřetržitě. Provoz lanové dráhy od 9 do 16.30, večerní lyžování prozatím v pátek a v sobotu do 20 hodin. „V celém areálu intenzivně zasněžujeme a rolbujeme. U horního bufetu je usazena jedna snowboardová překážka,“ upozornil správce areálu.

HARRACHOV

Sezonu zahajují v pátek 15.prosince, rozjede se lanová dráhy Delta v centru a lyžařský vlek LV Dopplik. V sobotu je připraven skiopening - slavnostní zahájení lyžařské sezóny. Bohatý doprovodný program a sleva na skipasy.

JIZERSKÁ MAGISTRÁLA

Ještě předtím, než byly v pondělí ve stopách patrné účinky oblevy, vyrazila z Bedřichova rolba na okruh Jizerské 50 a doplněný je o malý okruh přes Bílé buky.