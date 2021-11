„Zimu přežijeme, my už toho moc nepotřebujeme, děti ví, že nic moc po nás nezbude,“ povzdechl si Sobotka.

Se svými figurkami jezdí po celé republice, znají ho lidé doslova od Aše po Jablunkov. O adventním čase měl navštívit Písek, Sázavu, Soběslav, Náchod, Mělník, Plzeň. Nepojede nikam. „Pro nás, drobné živnostníčky, jsou vánoční trhy doslova o živobytí. Z těch výdělků žijeme zase do Velikonoc,“ krčí rameny.

V bednách jsou srovnány stovky vánočních ozdob. Klasické kuličky, ale i sněhuláci jako živí. Kdo v okolí nemá ozdobu od skláře Karla?

VÁNOČNÍ ANKETA: Vybíráme letošní nejkrásnější vánoční strom Jablonecka

Jeho žena navíc na jeho výrobky maluje, také na živnost. Teď jsou rádi, že mají plný sklep uhlí. „Ještě, že jsem se rozmyslel a nedal do baráku plyn,“ říká Karel Sobotka.

Situaci bere s nadhledem, byť lehce skeptickým: „Sklo se nezkazí, takže vánoční zboží prodám příští rok. Ale zas tak tomu nevěřím, příští rok to bude to samé.“

Plné obchody, plné fabriky. Ale prázdná náměstí bez vánočních trhů. Tomu nerozumí asi nikdo. „Když to vezmu selským rozumem, tak se to pochopit nedá. Chápu to jako pomstu za prohrané volby. Lidé to dostanou sežrat, jsou neposlušní, tak na ně,“ uzavřel sklář.