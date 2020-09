„Prosíme všechny návštěvníky, aby byli k sobě navzájem ohleduplní a dodržovali zvýšená hygienická opatření. Snažte se dodržovat rozestupy, používejte nabízenou dezinfekci a nezapomeňte si pro vnitřní prostory přibalit roušku,“ vyzval starosta Železného Brodu František Lufinka.

Skleněné městečko se za třináct ročníků rozrostlo v akci s nejméně celostátním významem. Kromě zábavy s sebou přináší ale i řadu omezení pro občany, zejména v dopravě.

Už od úterý jsou uzavřena parkoviště v Husově ulici, na Malém náměstí a pod zvonicí. Od sobotních šesti hodin do dvacáté hodiny nedělní bude uzavřeno Malé náměstí a Husova ulice, tudíž zde bude znemožněn průjezd všech vozidel, vyjma veřejné hromadné přepravy osob a vozidel Integrovaného záchranného systému. Objízdná trasa povede po ulici Obránců míru přes Podbozkov, Bozkov, Jesenný a Horskou Kamenici.

Tak bavilo Skleněné městečko loni:

Pohybově omezení občané bydlící v místě se mohli obrátit na městskou policii, která jejich přepravu z lokality zařídí. „Zároveň se na strážníky obracejte v případě dotazů k uzavírkám a objízdným trasám. Vozidla stojící v místech tam, kde je to zakázáno, budou odtažena,“ upozornil velitel městské policie Pavel Hriník.

Skleněné městečko otevře dveře mnoha podniků, sklářských dílniček, galerií i institucí po celém městě.

Letošní tradiční setkání nabídne nejen mnoho výstav, ale také bohatý kulturní program plný hudby a uměleckých vystoupení. Veřejnost bude mít možnost obdivovat kreativitu a řemeslnou zručnost studentů sklářské školy nebo se aktivně zapojit do speciálního programu tvůrčích sklářských dílen, který je pro ně připraven v několika oborech. Na Malém náměstí, ve sklářské škole a v několika firemních prodejnách budou k vidění sklářská řemesla charakteristická pro zdejší region, ale také si budete moci zakoupit sklářské výrobky a bižuterii.

Otevřena bude Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, která návštěvníky zavede i do školní hutě, Městské muzeum, galerie Kotelna, ale i sousedící galerie Prostor pro sklo, kde mohou zájemci obdivovat plastiky Jaroslavy Brychtové a Stanislava Libenského.

V kulturním programu na Malém náměstí vystoupí mimo jiné zpěvák Adam Mišík nebo Janek Ledecký. V sobotu večer proběhne v Městském divadle velká módní přehlídka Svazu výrobců skla a bižuterie Made in Jablonec – Double Fantasy.

Železný Brod dosáhl se Skleněným městečkem výrazného úspěchu už v dubnu letošního roku. Slavnosti skla zařadila Česká centrála cestovního ruchu mezi vybrané kulturní akce letošního roku, které mají silný potenciál pro cestovní ruch.

Úspěch Skleněného městečka je o to větší, že se prosadilo mezi celkem 164 žadateli do skupiny pouhých 39 podpořených akcí. „Dostalo se tak do společnosti takových akcí, jako jsou např. hudební festivaly Pražské jaro nebo Colours of Ostrava, filmové festivaly v Karlových Varech nebo Febiofest či třeba Znojemské historické vinobraní. Vyplatila se tak pečlivá příprava žádosti a neustálá propagace a snaha dostat Skleněné městečko nejen do povědomí na domácí půdě, ale i v zahraničí,“ sdělil místostarosta města Ivan Mališ.