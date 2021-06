Liberecká progresivně se vyvíjející společnost Elmarco podepsala memorandum o spolupráci se železnobrodskou Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou. Ta nově v rámci oboru Aplikovaná chemie nabídne nové zaměření pod názvem Nanotechnologie a polymery. Vzniklo jako odpověď na poptávku trhu práce.

„Cítíme velký nedostatek pracovníků v tomto bouřlivě se rozvíjejícím odvětví. Spolupracujeme již s libereckou Technickou univerzitou, ze které vychází vyšší vrstva odborníků. Objevil se ale nový problém, a to se středoškolsky vzdělaným personálem,“ přiblížil jednatel společnosti Elmarco Miloslav Masopust.

Stačilo přitom docela málo. Zavolat na železnobrodskou střední školu. Domluva byla rychlá, do konce školního roku má být hotov vzdělávací plán oboru a v září si mohou nový obor vybrat první studenti. „My pro ně budeme poskytovat praxe v naší laboratoři, škole zapůjčíme k výuce naše zařízení, se kterými je naučí pracovat naši zaměstnanci,“ popsal Masopust.

Studenti se naučí pracovat se surovinami, naučí se technologické postupy při míchání polymerů, což je základní stavební jednotka nanovláken. Naučí se ovládat přístroje, výrobní linky na výrobky z nanovláken i vše o možnostech jejich využití.

Dosud musela v mnoha případech společnost „přeučovat“ na výrobu nanovláken lidi z jiných oborů. „Absolventi by měli pro nás a naše klientské firmy znamenat to, že budeme moci sáhnout po velmi dobře připravených zaměstnancích,“ doplnil manažer společnosti Ivan Ponomarov.

Vznik nového školního zaměření vítá i Liberecký kraj. „Dlouhodobě podporujeme spolupráci odborných škol a průmyslu. Navíc nanotechnologie se stále rozvíjí, dnes se používá i v odvětvích, kde to bylo před několika málo lety nemyslitelné. Odvětví zabývající se nanotechnologiemi má ještě před sebou velkou budoucnost. Velice vítám unikátní spojení současných technologií s tradicí školy,“ zapřemýšlel hejtman Martin Půta.

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném Brodě jako jediné zařízení v kraji vyučuje obor Aplikovaná chemie. „Zájem studentů o tento obor je, nicméně by mohl být větší. Jako hlavní problém vnímám to, že základní školy učí chemii spíše teoreticky,“ přiblížila předsedkyně předmětové komise učitelů odborných předmětů Iva Vosáhlová.

Zaměření, o která už není zájem, nahradili na škole zaměřením na Nanotechnologie a polymery, které doplní současnou nabídku ostatních specializací, tedy Analytickou chemii, Farmaceutické substance a Ochranu životního prostředí.

Ředitel školy Jan Hásek podobnou spolupráci s možnými zaměstnavateli svých absolventů vítá. „Naše škola letos oslaví sté výročí od založení. Vznikla z podnětů průmyslu, a tak by to mělo být i dnes. Odborné školy by měly reagovat na požadavky společnosti a průmyslu,“ vysvětlil Hásek.

I když nový učební plán odstartuje nové zaměření naplno až v příštím školním roce, první trojice studentů do laboratoří firmy Elmarco dojíždí už nyní. „Cítím, že nanovlákna mají před sebou velkou budoucnost, navíc mne hned napoprvé jejich výroba okouzlila. Zatím se akorát seznamujeme s funkcí přístrojů,“ přiblížila studentka Jana Janáková.

Liberecký kraj je považován za kolébku nanotechnologií. Přesto, že se s nanovlákny experimentovalo už od poloviny 20. století, byl to právě objev profesora Oldřicha Jirsáka a jeho týmu na Technické univerzitě v Liberci, díky němuž je dnes možné vyrábět netkané textilie tvořené nanovlákny v průmyslovém měřítku. Firma Elmarco tuto technologii, příznačně pojmenovanou Nanospider, neustále vyvíjí a své průmyslové linky vyváží do celého světa.

Nanovlákno

Nanovlákno má tisícinásobně větší povrchovou plochu než například mikrovlákno. Nanovlákenné materiály se vyznačují vysokou porozitou.

Nanovlákna jsou materiálem s velkým potenciálem v mnoha oborech. V současnosti se využívají zejména k výrobě vysoce účinných filtrů, kompozitů nebo separačních membrán. Počítá se také s výrobou ochranných oděvů či solárních plachet k pohonu vesmírných plavidel a podobně.