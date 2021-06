Medailér a sochař Jiří Dostál, sklářští výtvarníci Stanislav Libenský, Miloslav Klinger nebo Zdeněk Lhotský, designér Rony Plesl nebo módní návrhářka Blanka Matragi. Všichni tito, a spousta dalších vynikajících a světově proslulých umělců, nabrali základy svého rozletu na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě. Škola nyní slaví 100 let od svého založení.

Druhým rokem školu vede další renomovaný výtvarník Jan Hásek, který poodhalil program oslav i své vize odborného školství.

Hlavní program oslav stoletého výročí založení železnobrodské sklářské školy se koná v sobotu 19. června. Co se bude ten den ve škole dít?

Oslavy jsme začali připravovat již předloni, samotná akce pak měla proběhnout v loňském roce. To nám ale zhatila pandemie koronaviru, což bylo při oněch hotových přípravách hodně frustrující. Ani letos nebudou oslavy tak velké, jak jsme původně plánovali, vyškrtli jsme setkání absolventů nebo taneční večer ve zdejší sokolovně. I tak ale v sobotu 19. června od 10 hodin oslavy proběhnou, byť redukované.

Ke stému výročí vychází velkorysá publikace SKLO/STO/BROD. Co v ní čtenář najde?

Má 320 stran, vychází v nákladu patnácti set kusů, autorem je slavný český sklářský kunsthistorik Milan Hlaveš, jemuž byl velkou oporou, rádcem a badatelem náš bývalý pedagog a sklářský výtvarník, Martin Hlubuček. Kniha obsahuje krom detailních textů o historii školy také příspěvky mnoha významných osobností sklářského průmyslu, ale i vstupy hejtmana Libereckého kraje nebo starosty Železného Brodu. A samozřejmě množství fotografií z historie i současnosti školy.

K výročí školy vydala Česká národní banka stříbrnou pamětní minci. Jak k tomu došlo?

U zrodu mince jsem měl to štěstí být osobně. Před lety jsem působil v odborné komisi pro posuzování výtvarných návrhů na nové české mince České národní banky. A při tom jsem registroval, že vyšla pamětní mince k výročí sklářské školy v Kamenickém Šenově. Jak se blížilo výročí školy železnobrodské, obrátil jsem se na vedení národní banky, zda by nemohla vyjít mince i k tomuto výročí. Podobná té pro Kamenický Šenov, aby vznikla jakási série zajímavá i z hlediska numismatického. Česká národní banka nás vyslyšela a minci zařadila do svého emisního plánu a vypsala soutěž. Vítězný návrh mince a realizaci získal kolega Luboš Charvát ze Střední uměleckoprůmyslové školy v Jablonci. Mince spatřila světlo světa v den plánované loňské oslavy, takže nyní je již rok v distribuci České národní banky a České mincovny.

Zdroj: DeníkCo nabídne další program oslav školy?

Představíme zmíněnou knihu, kterou si mohou zájemci na místě prohlédnout případně zakoupit. Následovat bude symbolické vysazení lípy k výročí, které si vzal do patronátu Klub sklářské školy, což je seskupení stávajících a bývalých pedagogů a zaměstnanců školy. Strom jme zasadili s předstihem, abychom jej netrápili v létě. Klub sklářské školy zároveň uspořádal soutěž na návrh pamětní desky na památku prvnímu řediteli naší školy panu Aloisovi Metelákovi. Klubová komise vítězný návrh vybere den před oslavami, takže budeme znát vítěze soutěže. Letos už během oslavy zahájíme v předstihu tradiční letní výstavu školy. Zcela unikátně bude možné celé prázdniny, ale i o Skleněném městečku, spatřit exponáty žáků z průřezu trvání školy. Výstavu skla 1920|2020, kterou koncepčně řeší ředitelka Městského muzea paní Petra Hejralová a Martin Hlubuček, úvodním slovem představí pedagožka školy, paní Lenka Patková.

Na plánovaných loňských oslavách školy měl vystoupit i zpěvák Daniel Landa. Jak k tomu spojení došlo?

Tahle záležitost se táhne již několik let. Předešlého ředitele školy kontaktovali pražští umělci v čele se zpěvákem Danielem Landou se žádostí o navržení hlavice žáky školy a propagaci keltského nástroje karnyx, což je zvláštní forma trubky. Na tento nástroj hraje významný umělec Ondřej Glogar. A dostali nápad, že by mohl původně bronzový nástroj vzniknout i skleněný. Obrátili se na naší školu a nám spřízněnou firmu, která škole výrazně pomáhá, železnobrodskou společnost Detesk. Tehdy jsem ještě na škole vedl zaměření skleněných figurek, kde jsme se vrhli na prvotní řešení. Pak převzal práce kolega Tomáš Plesl a pod jeho vedením vznikly konečné návrhy. Nejlépe byl ohodnocen návrh naší letošní maturantky Lindy Kastlové. Ve firmě Detesk skleněný nástroj vyrobili, už jsme jeho zvuk slyšeli, je úžasný. Ondřej Glogar se nechal slyšet, že ten zvuk je dokonce lepší, než z nástroje kovového. Skleněný karnyx z této spolupráce je monumentální trubice zakončená hlavou v podobě českého draka, což byla jedna z podmínek. Nástroj bude představen na 15. slavnostech skla Skleněné městečko, které proběhne v Železném Brodě 18. a 19. září.

Sto let za námi. Jak vidíte budoucnost školy?

Snažíme se naši školu neustále posouvat, modernizovat a zviditelňovat, dávat jí atraktivní perspektivu. I proto v těchto dnech vzniká na sklářské škole nové zaměření oboru Aplikovaná chemie a to Nannotechnologie a polymery. Nabízíme něco nového a to z podnětu průmyslu, což by mělo být v odborném školství běžné. Tak, jak to bylo v minulosti, při založení školy. Vše z podnětu průmyslu a potřeb společnosti.

Znamená to, že odborné školy mají poslouchat hlasy z trhu práce a průmyslu?

To je moje hlavní vize. Nejen sklářské, ale i ostatní odborné školy, musí být v neustálém kontaktu s průmyslem, pro který připravují studenty. Nejhorší cestou je ignorace trendů ve společnosti. Vidím v tom i nutnost budoucí reformy odborného školství v České republice. Zkrátka politici si musí uvědomit, že to není o problému jestli někde přidat nebo odebrat matematiku, ale především o tom, že máme připravit erudované odborníky pro praxi. Odborné školství se musí reformovat odborníky dle požadavků průmyslu a společnosti. Nikoli jen podle obecných domněnek politiků a úředníků.

Oslavy 100. výročí SUPŠS Železný Brod

Sobota 19. června

10.00 hodin – Slavnostní zahájení

10.10 hodin – Svěcení knihy SKLO|STO|BROD

10.20 hodin – Slavnostní přípitek

10.30 hodin – Symbolické vysazení pamětní lípy

11.00 hodin – Zahájení výstavy skla 1920|2020, úvodní slovo Lenka Patková

11.00 hodin – Občerstvení

10.00 – 11.30 hodin – Hudební program ZUŠ Železný Brod

11.30 – 15.30 hodin – Předvádění v dílnách a laboratořích

13.00 hodin – Stezka svobody - výroba 13. symbolické krychle na huti