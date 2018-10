Sklářské firmy jsou dnes hladové po šikovných lidech, říká Libor Doležal

Železný Brod – Kouzlu skleněné krásy propadl už jeho pradědeček. V pokračování rodinné tradice tak bylo v případě Libora Doležala rozhodnuto. Za čtyři roky, co je v ředitelském křesle Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, se mu podařilo mnoho. Naposledy pokřtít novou sklářskou pec.

Slavnostní křest nové sklářské pece Hedvika proběhlo 17. října na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě.Foto: Deník / Petr Zbranek

Baví vás ředitelování?

Baví. Proto jsem se také rozhodl přihlásit do výběrového řízení. Školu jsem znal zevnitř. Nejenom, že jsem jejím absolventem, ale také jsem zde 13 let učil.

Vést školu je o administrativě. Nenudíte se?

Na nudu není čas. Být ředitelem je sice i o papírování, ale je to také výzva. V dnešní době, kdy se školy přetahují o každého studenta, protože populace je slabá, jsou potřeba marketingové dovednosti. Zároveň musíte být schopným manažerem.

Neschází vám kontakt s praxí?

To určitě ne. Jsem s ní v každodenním kontaktu na škole, chci být aktivně v centru jejího dění, chci vědět, co se všude děje. Jen tak mohu školu někam posouvat. A kromě toho jsem se nevzdal své původní profese brusiče skla, jen se mi přetavila v koníčka. Mám doma svůj ateliér, kde tvořím skleněné sochy inspirované především symbolikou ženy.

Mluvil jste o tom, že se na středních školách bojuje o každého žáka. Jak se to daří vám?

Poslední dobou se nám daří poměrně slušně naplňovat kapacitu školy. Nějaká volná místa ještě jsou, ale zájem o obory na naší škole se neustále zvyšuje. Když jsem nastupoval jako ředitel, měli jsme 140 žáků. Dnes jich jsou bezmála dvě stovky. To je velmi dobrý úspěch, když si uvědomíme, že jsme škola na malém městě.

Já přitom měla pocit, že sklářství u nás upadá.

Tak tomu není. Po revoluci zanikla spousta skláren, nicméně poslední roky se ukazuje, že ti silní a kvalitní hráči na trhu se sklem rostou a jsou na celosvětové špici. A jsou hladoví po šikovných zaměstnancích, které produkuje naše škola. Je to mravenčí práce, ale daří se nám zejména rodiče dětí vycházejících ze základní školy postupně přesvědčovat, že naše obory mají budoucnost a jejich absolventi jsou na trhu velice žádaní. Pokud to někoho opravdu baví, má talent a je ochoten na sobě pracovat, pak se o něj firmy perou.

Co chystáte nového?

V nejbližší době se studenti naší školy mohou těšit na rekonstrukci domova mládeže, ale už nyní jim může dělat radost práce se zcela novou sklářskou pecí. Ta byla uvedena do zkušebního provozu 1. září, nyní ve středu jsme ji slavnostně pokřtili. A je toho ještě mnoho, co se bude měnit.