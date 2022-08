Festival skla odstartovalo odhalení instalace Studia Salansky v Křišťálové věži Severočeského muzea v Liberci v úterý 23. srpna. Nejdelší skleněný žebřík nese název Climax Paradisi. Měří 24 metrů, má 64 příček, prochází dvěma patry a nabízí nekonečný výhled. Tvoří ho šestnáct segmentů, které jsou zavěšeny na ocelovém laně pomocí 3D tištěných úchytných systémů, které byly vyvinuty přímo pro tuto instalaci. Žebřík je z vnitřní strany vystříbřený, a proto se chová jako zrcadlo. „Byla to pro nás dosud nejrozsáhlejší instalace, a to jak do velikosti díla, tak náročnosti. Celý projekt Křišťálového údolí vnímáme velmi pozitivně, jako podporu sklářství a sklářských umělců v rámci kraje,“ řekl Deníku Ondřej Salanský s tím, že propojili tradiční postupy s moderní technologií.