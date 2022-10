Nápad přinesla do muzea Jiřina Štrynclová, jejíž umění vytvarovat ze skla na kahanu všemožné figurky mohou obdivovat návštěvníci každou neděli. „Učila jsem tohle řemeslo na Střední škole řemesel a služeb v Jablonci. Když jsem odešla do důchodu, najednou mi začala práce se sklem chybět. Zemřel mi v té době manžel a poohlížela jsem se, co dál. Domluvila jsem se proto s muzeem,“ pousmála se Štrynclová.