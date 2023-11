Mistři řemesel spojili síly a výsledkem je úctyhodná regionální spolupráce, ve které se snoubilo sklářství s lokálním pivem a moderní gastronomií.

Mistři řemesel spojili síly a výsledkem je úctyhodná regionální spolupráce, ve které se snoubilo sklářství s lokálním pivem a moderní gastronomií. | Foto: Q Burger bar

Za nápadem stojí majitelé jabloneckého Q Burger baru, kteří od začátku hledali způsoby, jak inovovat a zároveň si udržet českou duši. „Jak propojit to, co máme rádi, s tím, co je lokální a tradiční. A myslíme, že jsme to konečně našli“, svěřil spolumajitel Q Burger baru a podniku Pralinqa Aleš Kuncl.

Majitelé jablonecké restaurace oslovili umělecké sklářské studio a nechali vyrobit unikátní sklenice na pivo pro své hosty. Současně se spojili s lokálním pivovarem Volt, který patří v posledních dvou letech mezi nejvíce oceňované minipivovary v České republice.

Sládek roku 2022 Martin Palouš uvařil pro restauraci speciální světlý ležák plzeňského typu s názvem „Q12“. Právě toto pivo mohou návštěvníci Q Burger baru vychutnávat v originálních českých sklenicích, za jejichž výrobou stojí sklárna Pačinek Glass.

„Máme rádi Jablonec a Křišťálové údolí. Ceníme si poctivého řemesla i toho, kde žijeme. Odkaz na tradice je pro nás všechny moc důležitý a chceme, aby to tak vnímaly i další generace. Jdeme do toho, podpoříme region a věříme, že inspirujeme další“, doplnil spolumajitel restaurace Lukáš Havlík, jehož dědečkem byl renomovaný sklářský výtvarník a pedagog Miloslav Klinger.

Malá Skála přivítá kreativní výstavu. Slibuje zábavu a dotyk zpěvačky Lucie Bílé

Domácí limonádu „Borůvka s levandulí“ si mohou strávníci vychutnat ve sklenicích, které pro Q Burger bar vyrobila Sklárna Jílek z Kamenického Šenova. Levanduli do restaurace dodává raspenavská Levandulovna, kterou v podhůří Jizerských hor založila Adéla Heindorferová.

Od této spolupráce všichni zainteresovaní očekávají do budoucna ještě více, především bližší spojení s aktivitami Křišťálového údolí, které chce ukázat nejen českým turistům, jak může být Česká republika hrdá na své tradice a řemesla.

Zdroj: Sedlák Jan