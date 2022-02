SVSB začal s přípravami již 11. ročníku výstavy, která navázala na úspěšné sklářské a bižuterní veletrhy, jež se v minulosti v Jablonci nad Nisou konaly. „Letošní dominantou výstavy Křehká krása budou prezentační a prodejní stánky vystavovatelů, zejména bižuterních firem. Tradiční součástí je předvádění sklářských a bižuterních technik pro návštěvníky. Po roční přestávce se představí nová Módní přehlídka Made in Jablonec 2022. Chystáme také Festival Vánoc a nově i koncept Oděv a doplněk,“ popsal předseda SVSB Pavel Kopáček. „Přejeme si, aby výstava po období koronaviru přilákala co nejvíce návštěvníků z České republiky i ze zahraničí a stala se signálem k návratu zážitkové turistiky do Jablonce nad Nisou.“

Výstava Křehká krása se bude konat od 4. do 7. srpna a bude opět prodejní. Prezentovat se na ní budou kromě výrobců skla a bižuterie také specializované školy. Generálním partnerem 11. ročníku Křehké krásy je statutární město Jablonec nad Nisou, dalšími partnery jsou Liberecký kraj, Muzeum skla a bižuterie, CzechTourism, Ministerstvo kultury ČR, Kultura Jablonec, p. o., Texo Plus, s.r.o, JBX Promotion, s.r.o, Miss České republiky a další.