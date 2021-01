Skokani na lyžích si po měsících nejistoty oddechli. Harrachovské skokanské můstky jsou v takovém stavu, že se na nich dá i soutěžit. O víkendu 16. a 17. ledna se tu odehrál závod v severské kombinaci závodníků mezi 13 a 17 lety.

„Ale skáče se zde v podstatě každý den, trénuje zde celá republika,“ popsal Josef Slavík z obecně prospěšné společnosti Areál skokanských můstků Harrachov, která se o můstky stará. Společnost založili členové spolku Lyžařský a turistický Bucharův klub Harrachov.

V provozu je celý zdejší areál středních skokanských můstků, tedy K40, K70 a K90. Zároveň je v provozu areál malých skokanských můstků Kaml. „Jsme rádi, že se nám podařilo provizorně zprovoznit tyto tři můstky včetně K90, kde se muselo udělat nové bednění a opravy nájezdu,“ přiblížil Slavík.

Bucharův klub je i vyhlašovatelem sbírky Zachraňme skokanské můstky. K ní se připojili i lidé z druhé strany hranic. Poláci mohou finančně podpořit Projekt Harrachov na webu zrzutka.pl. Důvodem byly problémy, se kterými se setkali polští zájemci o příspěvek na transparentní účet v České republice. „Vzhledem k tomu, že naši krajané měli problémy s platbami na hlavní český účet projektu, bylo rozhodnuto usnadnit jim je,“ dodal iniciátor sbírky a sportovní novinář Pawel Skorb.

Čeští fanoušci mohou přispět na transparentní účet 5703386379/0800. Lidé v tuzemsku dosud darovali zhruba 700 tisíc korun, polovinu z této částky klub investoval do nutné údržby. Poláci přispěli v přepočtu zhruba 70 tisíc korun.

Harrachovský skokanský areál je léta ve špatném stavu. Stamiliony na obnovu skokanských můstků slíbil už na jaře roku 2018 premiér Andrej Babiš. Peníze od státu ale dosud nepřitekly, můstky si tak sportovci opravují svépomocí. Před více než rokem zástupci Českého olympijského výboru, spolku Klasický areál Harrachov, Svazu lyžařů ČR, Libereckého kraje a města Harrachov podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při obnově a rozvoji skokanského areálu Harrachov. Také se zpracovává studie pro rekonstrukci areálu středních a velkých skokanských můstků (K120). Tudíž i takzvaného mamuta (K185), na kterém lze pořádat mezinárodní závody v letech na lyžích. „Prioritou pro nás jsou ale střední můstky, kde se musí skákat, jinak by tento sport v republice zanikl,“ doplnil Slavík.

Na harrachovských můstcích se v historii uskutečnilo 39 závodů Světového poháru, čtyři mistrovství světa v letech na lyžích, MS juniorů, dvakrát MS veteránů, přes sto mezinárodních a stovky národních závodů, trénovali zde skokani a sdruženáři od žáků až po dospělé, vyrostlo tu obrovské množství reprezentantů.

Skok v Desné

Úspěchů v Harrachově dosáhli v uplynulém víkendu i mladí sdruženáři z oddílu Jizerský klub lyžařů Desná (JKL). Ti trénují na už kompletně zrekonstruovaných můstcích přímo doma. „Ono to bylo tak, že buď se opraví, nebo tady můstky po více než padesáti letech skončí. Což by byla pro naše mladé sportovce škoda. A to i díky tomu, že v uplynulých letech bylo vybudováno zázemí areálu,“ přiblížil starosta Desné Jaroslav Kořínek.

Radnice na rekonstrukci můstků i doskoků uvolnila dva miliony korun, více než milionem akci podpořil Liberecký kraj. Rekonstrukce areálu proběhla v loňském roce, teď už se jen ladí detaily. Bylo přitom za pět minut dvanáct, areál chátral tak, že už nebyl bezpečný. „Nedostali bychom prodloužení certifikátu, a to z důvodu bezpečnosti. Byly tam nerovnosti na dopadech a nájezdech,“ přiblížil předseda klubu Patrik Chlum.

Můstky v Desné jsou určené pro výchovu mládeže skoku na lyžích a severské kombinace už od útlých let. Areál nabízí můstky o velikostech K6, K23, K40 a K60. „Plánované slavnostní otevření, kam budou pozváni osobnosti obou disciplín, odchovanci místního oddílu, je naplánováno na květen,“ doplnil Chlum.

Rekordy harrachovských můstků a jejich držitelé:



Můstek K40 - 43,5 m - František Vaculík (ČR) - 1999

Můstek K70 - 77 m - Jan Matura (ČR) - 1996

Můstek K90 - 101,5 m - Wilhelm Brehma (NOR) - 1997

Můstek K120 - 151 m - Martin Koch (AUT) - 2004

Můstek K185 - 214,5 m - Matti Hautamaeki (FIN) – 2002



Zdroj: Sportovní areál Harrachov