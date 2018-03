Skokanský talent František Holík: Podmínky pro světové skokany nejsou

Liberec – Devatenáctiletý František Holík patří k velkým nadějím skoků na lyžích. Zároveň je jedním ze svěřenců Dukly, kteří zažívají ztížené severočeské podmínky. „Obávám se a nerad to říkám, ale české zázemí asi nemůže vychovávat světové skokany. Ve světě jsou podmínky mnohem lepší. Šance je se dostat do reprezentace, kde už máte větší možnosti,“ komentoval Holík ponurou situaci.

František HolíkFoto: Archiv

V poslední době se rozjela velká diskuze na téma libereckých můstků. Co si o jejich kvalitě myslíte?

Liberecké můstky, ačkoliv byly zrekonstruované pro MS v roce 2009, nejsou moc moderní. Bohužel jsou velmi atypické, a především ten malý je se svým profilem snad jediný na světě. Můstky, na kterých skáčeme v zahraničí závody Světového nebo Kontinentálního poháru, mají jiné profily nájezdu i jinou letovou křivku. Zde na menším můstku K 90 se létá extrémně nízko a na velkém K 120 zase dost vysoko. Ale jsme rádi, že aspoň na takových můstcích můžeme trénovat, i když jen v létě.

Mluví se hlavně o kapacitním problému. A o tom, že někteří skokané musí objíždět můstky v okolí, aby vůbec mohli trénovat. Jak to vnímáte?

Je to pravda a pociťuji to. Vlastně všichni někam musíme dojíždět. V zimě v Liberci nemáme můstky upravené vůbec a my starší dojíždíme do Harrachova nebo do zahraničí na soustředění a děti třeba dojíždí i do Lomnice nad Popelkou nebo Desné. Takže se to týká všech kategorií, od malých dětí z libereckého klubu po nás, kteří jsme v reprezentačním družstvu ČR.

Bohužel se stává, že můstky v Harrachově nejsou připravené na trénink tak, abychom mohli bezpečně skákat, takže si s úpravou můstku musíme občas pomoci sami s trenéry. Ale to má na starosti Klasický areál Harrachov a nevím, proč to nefunguje, jak by mělo. Navíc máme upravené jen střední, menší můstky. Na velkém můstku K 125 se už asi 7 let neskákalo, naposledy snad při Světovém poháru v roce 2011. V zimě tedy nemáme v ČR upravený žádný velký můstek, což je velký problém, jelikož na těchto můstcích se skáčou všechny závody Světového a Kontinentálního poháru.

V jakém stavu můstky jsou?

V Liberci ještě poměrně v dobrém stavu. V Harrachově je ta situace bohužel už kritická. Je to takový skanzen ze 70. let, kde se od té doby snad nic nezměnilo. Šéf ČOV pan Kejval dokonce řekl, že se můstky pro příští rok možná ani neotevřou, protože jsou v havarijním stavu. Další větší můstek K 95 je ještě ve Frenštátu pod Radhoštěm, odkud pocházel Jiří Raška, a tam ten můstek funguje ještě celkem dobře. Ale taky bohužel jen v létě.

Ale v zahraničí, například v Polsku, Slovinsku, nebo Německu a Rakousku, je ta situace úplně odlišná. Můstky bývají perfektně připravené, a když tam přijedeme, tak nemusíme v podstatě nic řešit a jen trénovat a dělat, co je potřeba. Třeba v Polsku a Slovinsku taky mají jen 2 až 3 areály, kde může reprezentace na velkém můstku trénovat, ale tam je to vždy skvěle připravené, a proto tam jezdí i zahraniční týmy. Taková Planica ve Slovinsku je pro nás jako ráj na zemi.

Z hlediska zázemí celkově, jak je na tom Dukla?

Nebýt Dukly, tak si nedovedu představit, jak bychom fungovali. Chodím tam pomalu každý den na tréninky do posilovny, haly nebo na hřiště. Máme tu možnost regenerace a někteří skokani i na Dukle bydlí společně s běžci, kombiňáky nebo volejbalisty liberecké Dukly.

Spekuluje se o vybudování můstků pro žáky. Je právě tohle to místo, kde liberecké zázemí tlačí bota?

Určitě, protože liberecké děti v Liberci nemají, kde skákat. Ještě tak před 6 lety tu fungovaly dětské můstky u Vysoké školy kousek od centra, ale ty už jsou také v dezolátním stavu, takže v Liberci nyní opravdu chybí zázemí pro děti, aby se mohly přijít podívat, jak vlastně skoky vypadají a třeba si to i vyzkoušet. Já jsem naštěstí tento problém jako dítě nezažíval, ale teď se s tím bohužel setkávám.

Je liberecké zázemí natolik kvalitní, aby mohlo vychovávat světové skokany?

Nerad to říkám, ale obávám se, že spíš ne. Ve světě jsou podmínky určitě mnohem lepší. Ale kdo opravdu chce, tak si za tím půjde a má šanci se dostat do reprezentace, kde už máme větší možnosti. Ale nyní ta situace celkově ve skocích není ideální, takže doufáme v nějaké změny a v rekonstrukci areálu v Harrachově.