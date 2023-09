/FOTO, VIDEO/ Sympozium je pro veřejnost přístupné až do středy, vždy od 8 do 13 hodin. Výtvory známých výtvarníků budou moci obdivovat návštěvníci Skleněného městečka. Slavnost se uskuteční 16. a 17. září.

Ve školní huti Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě je od pondělka živo. Ne, neprobíhá tady výuka, do Brodu se sjeli sklářští výtvarníci na další díl oblíbené Letní sklářské dílny (LSD).

Jan Exnar bedlivě přihlíží tomu, jak huťmistr Lukáš Šulc naviguje svého pomocníka, kam a jak vlévat do formy z polystyrénu rozžhavené sklo. „Před padesáti lety jsem tady školu končil s hutním sklem, dnes jsem se sem vrátil. Vážně, zkouším teď velmi podobné věci, které jsem tvořil coby maturant,“ pousmál se Exnar.

Na léta strávená v Železném Brodě vzpomíná rád. „Maturoval jsem v roce 1970 a i přes šílený rok 68 to byla nádherná léta. Až pak na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze byla ta normalizace ostrá,“ vzpomněl výtvarník, jehož díla jsou zastoupena v několika významných muzeích a privátních sbírkách po celém světě, nejvíce v Evropě a ve Spojených státech. „Pan Exnar nám představil svou vizi a tu se snažíme naplnit. Není to nijak extrémně namáhavé zadání. Oba jsme odchovanci legendárního pedagoga Petra Ježka, on je jedním z prvních, já skoro jeden z posledních, takže si rozumíme,“ přiblížil huťmistr Lukáš Šulc.

U druhé pece tvoří norská umělkyně Jeanne-Sophie Aas. „Je to tady báječné, přivítali nás opravdu velmi pěkně. Je tu bezvadná parta lidí. Už v předchozích letech jsem se tady naučila techniky, které se u nás běžně nedělají,“ sdělila výtvarnice ze severské země. Do Železného Brodu našla cestu poté, co ji před několika roky oslovilo železnobrodské Městské muzeum s tím, že potřebují partnera pro projekt Spojeno sklem. Jeho financování zprostředkovaly takzvané Norské fondy, jednou z podmínek je i zapojení právě norské strany.

Do školní huti se v rámci sympozia mohou podívat i zájemci z řad veřejnosti, a to od pondělí do středy 6. září a to vždy od 8 do 13 hodin. Návštěvníci tak mohou na vlastní oči obdivovat soulad mezi výtvarníky a sklářskými mistry. V úterý mohou shlédnout tvorbu pod vedením další norské výtvarnice Kari Mølstad a Studia IRDS, tedy dua Ingrid Račková, David Suchopárek. Ve středu pak povede výrobu ve školní huti Milan Krajíček a Soňa Třeštíková.

Díla sedmi výtvarníků opět obohatí sbírky Městského muzea Železný Brod. „Pro nás je konání sympozia možností, jak se dostat k dílům umělců, na které bychom nenašli peníze. Letní sklářské dílny se v minulosti účastnili opravdu špičkoví výtvarníci,“ podotkla ředitelka muzea Eva Hejralová.

Vernisáž výstavy výsledků sympozia proběhne jako doprovodná akce slavnosti Skleněné městečko v sobotu 16. září v 15 hodin v budově městského muzea. „Budova muzea prochází v současné době rekonstrukcí také v rámci projektu Spojeno sklem, výstava bude tedy přístupná jen o slavnostech, poté se znovu uzavře, aby mohly dále pokračovat práce,“ doplnila Hejralová.

LSD organizuje Městské muzeum Železný Brod, v převážné míře ho zajišťuje Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská. Akce je významnou měrou podpořena z Fondů EHP, dále na sympoziu spolupracuje Město Železný Brod a sklářské firmy Destesk a Studio Lhotský.

SKLENĚNÉ MĚSTEČKO



Sklářské slavnosti v Železném Brodě jsou jedinečnou příležitostí pro setkávání sklářských výtvarníků, absolventů sklářské školy, historiků skla, sběratelů i laických obdivovatelů sklářského umění a řemesla.



Oficiální zahájení akce se uskuteční na Malém náměstí v sobotu 16. září od 10 hodin projevem starosty města Františka Lufinky a zdravicemi hostů.



Své brány otevře většina sklářských firem ve městě, otevřeny budou o víkendu i veškerá muzea a galerie, namátkou Městské muzeum, Městská galerie Vlastimila Rady, ale i soukromé galerie společnosti Detesk, Kotelna či Minimuzeum skleněných betlémů.

Zajímavostí budou komentované prohlídky budovy České spořitelny na náměstí 3. května. Pobočka České spořitelny v Železném Brodě je unikátní budova z třicátých let minulého století, která byla postavena ve funkcionalistickém slohu v roce 1936 se zakomponováním průčelí jednoho z nejstarších roubených stavení ve městě z roku 1792, z takzvaného Klemencovska.



Podrobný program najdou zájemci na webu sklenenemestecko.cz.