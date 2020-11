Otevřený jen boční vchod, děti vcházejí po sobě dovnitř a hned jsou naváděny ke stojanům s dezinfekcí. Prvňáci a druháci se vrátili ve středu 18. listopadu do školních lavic. Docházelo k až dojemným setkáním.

Živo bylo ve středu i v Základní škole Liberecká v Jablonci nad Nisou. Děti dovnitř proudily po třídách v desetiminutových intervalech. Jejich třídní učitelky je odváděly do šatny a poté rovnou do tříd. „Už teď to je maximum. Nedovedu si představit, že takto budeme do školy pouštět děti byť jen z celého prvního stupně,“ přiblížil ředitel školy Martin Chytka.

Děti přivítala i třídní učitelka jedné z prvních tříd na škole Daniela Niederlová. Omluvy za to, že děti zapomněly sešit nebo ručník, se jen hrnuly. Po pozdravu se dětí paní učitelka zeptala, jak se do školy těšily. Všechny zvedly ruce, stejně jako paní učitelka. „Chodila jsem do školy, abych vám posílala úkoly. Seděla jsem u počítače, kontrolovala a posílala úkoly. Pak jsem se otočila do třídy, viděla prázdné lavice s židličkami nahoře a viděla jsem vás. Jsem moc ráda, že jste zase tady,“ přiblížila Daniela Niederlová.

Ještě než se dětí zeptala, co ten měsíc dělaly, všechny pochválila. „Chválím vás úplně všechny, protože všichni jste doma pracovali, jak jste měli. Takže si za to zatleskejte.“ A třídou se roznesl pochvalný potlesk všech dětí i učitelky. Ze zářících očí nad rouškami bylo vidět, jak jsou děti spokojené. A to ještě nebylo všechno. „Hned jako prvňáčci jste byli všichni vystaveni první velké zkoušce, když jste se učili bez paní učitelky,“ dodala Niederlová k žáčkům.

Děti zavzpomínaly na výlety s rodiči, na venčení psů z lučanského útulku Dášenka a další aktivity. Pak už vytáhly pracovní sešity a klasická výuka zase začala.

Do škol přišla skoro tisícovka dětí

Do devíti jabloneckých základních škol nastoupila z prvních a druhých tříd necelá tisícovka dětí. Radost z nástupu alespoň prvních dvou ročníků mají ale na školách napříč Libereckým krajem. „Jsme rádi, že aspoň někteří žáci do školy nastoupili,“ shrnul ředitel liberecké ZŠ Dobiášova Ivo Svatoš.

Žáci to ale nebudou mít jednoduché. Roušky jsou povinné po celou dobu výuky, ve třídách i společných prostorách. Výuka se obnovila i ve speciálních školách, a to pro všechny ročníky. V základních a středních školách mohou probíhat i prezenční individuální konzultace.

Ve třídách se musí intenzivně větrat, a to i během výuky, aby docházelo k obměně vzduchu a omezení šíření nákazy. V provozu jsou i školní jídelny a družiny.

Co říkali prvňáčci



„My jsme byli na Proseči, sbírali zvířátkům kaštany, a to bylo všechno.“

„S tátou jsme vyrazili na Kristýnu a tam byla hluboká voda a měli tam i hřiště.“

„Já nevím.“

„Mě se líbilo, že mi rodiče dali nový tablet a že jsme mohli dlouho spát.“

„Jezdili jsme po nákupech. A bavily mě úkoly.“

„Potkal jsem kamaráda Martina.“ - „To jsem byl já.“