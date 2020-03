Školní jídelnu největší jablonecké základní školy Liberecká navštěvují stovky dětí. Chutné obědy tu má pod dohledem vedoucí Radka Rožanská.

Školní jídelna - Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Podle jejích slov se stravování dětí za posledních let nijak drasticky nezměnilo. „Nemyslím si že v dnešní době vaříme zdravěji, protože dle mého názoru o zdravé vaření byla snaha vždy, jen je daleko větší dostupnost a pestrost potravin,“ popsala Rožanská. Do jídelníčku tu zařazují méně obvyklé potraviny, například kuskus, bulgur, pohanku, jáhly a další. Poslední dvě zmíněné nejsou až tak neznámé a naše babičky z nich vařily často, jen se na ně trochu zapomnělo a dnes se znovu zařazují do jídelníčku.