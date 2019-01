Rychnov – Děti, které navštěvují rychnovskou školku, si vyzkoušely disciplíny jako olympijští sportovci.

Děti z rychnovské mateřské školky se zúčastnily zimní olympiády, kterou pro ně připravily učitelky místní mateřinky. Každý závodník za svůj výkon dostal zlatou medaili. | Foto: DENÍK/ Jan Škvára

Hod sněhovou koulí, ježdíkování mezi brankami, běh s bobem, skok z můstku, malování na sníh, běh s lyžařskými hůlkami, biatlon a modelování ze sněhu. To jsou soutěžní úkoly, které děti z Mateřské školy v Rychnově plnily při jejich zimních olympijských hrách.



„Protože děti jsou malé, tak samozřejmě plní disciplíny bez lyží a místo střelby hází míčkem,“ vysvětlila ředitelka místní MŠ Rychnov Zuzana Křivancová.

Jak již potvrdila ředitelka, olympijské hry jsou u dětí velmi oblíbené a určitě budou pokračovat i do budoucích let, ne ovšem jak to bývá v reálu jednou za čtyři roky, ale každou zimu.



„Letos byly výjimečné také tím, že jsme je mohli navázat na olympiádu ve Vancouveru. Už měsíc jsme probírali téma Olympijské hry 2010. Učili jsme děti jací sportovci reprezentují Českou republiku, v jakých disciplínách soutěží nebo jaké ke svému sportu používají vybavení,“ zmínila Zuzana Křivancová.



V létě se rychnovské děti mohou těšit na Sluníčkový den, který supluje letní olympijské hry. „Sluníčkový den pořádáme na Den dětí formou sportovních her,“ dodala.