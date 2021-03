Uzavření školek a škol přineslo řadu problémů pro rodiče. Musí se rozhodnout, zda-li se svými potomky zůstanou doma a přijdou o část výdělku, nebo se zařídí jinak. Někteří z nich využívají práce z domova, ale jak sami přiznávají, práce s dítětem za zády je náročná.

Jiní spoléhají na prarodiče nebo jiné příbuzné. Výhodu mají pracovníci kritické infrastruktury, pro jejichž děti zůstaly školy a školky otevřené. V každém větším městě je minimálně jedna školka a škola, která po dobu nouzového stavu přijímá děti ve věku od 2 do 10 let. Seznam profesí, které mají na tuto službu nárok, se navíc letos rozšířil. Zdaleka ale nepostihuje všechny, kdo by ji potřebovali.

„To, že se zavřela školka, je pro mě velký problém, zvlášť pokud máte malé dítě. Je to jako být zpátky na mateřské, jenom bez peněz,“ řekla Deníku Miroslava Focke z Liberce, která pracuje na poloviční úvazek na Technické univerzitě a do toho podniká. „Přicházím o velké peníze. Zachraňuje mě poloviční úvazek a alimenty. Přesto pracovat musím. Zvládám tak dvě hodiny denně s dítětem v zádech, ale potřebovala bych na práci tak šest hodin každý den,“ vysvětlila matka čtyřletého Zikyho.

„Když je dítě nemocné, tak se to dá vydržet, žijeme pak z úspor. Tenhle stav ale trvá moc dlouho. Už rok mám omezené možnosti, jak pracovat a vydělávat,“ řekla Focke, která za normálních okolností bez omezení vede hodiny jógy pro veřejnost, věnuje se terapii a má fungující módní značku. Přiznala, že pracovala, i když měla covid. „Pracuju z domova, takže i když mi bylo zle, tak jsem k tomu počítači sedla a udělala, co bylo potřeba,“ dodala.

Jako další problém vidí i nedostatek možností, jak svého syna zabavit. „Dítě nemůže na hřiště, které je oblepeno páskou, aby tam nikdo nechodil. Nemůžeme do školky ani do Dinoparku, nemůžeme se potkávat s kamarády. Prarodiče nenavštěvujeme, abychom je neohrozili. Navíc nevidíme ani naději, že by se to brzy změnilo,“ štve Miroslavu.

Podobný názor má i Eliška Machová, jejíž dvě děti předškolního věku jsou od pondělí doma. Je zaměstnaná na plný úvazek v Naivním divadle v Liberci, péči o děti si tak dělí s manželem a prarodiči. „Využívám home office, když to jde. Jinak se střídáme s manželem. Mám výhodu, že mi pomůžou rodiče. Covid už jsme prodělali, a tak je riziko nákazy menší. I tak je to bez školky náročné,“ vysvětlila Machová.

Rozdílné možnosti mají rodiče, kteří pracují v kritické infrastruktuře, většinou jde o státní zaměstnance. Ti mohou využít možnosti umístit své děti do některé ze školek a škol, které pro ně zůstaly otevřené. Zájem o ně je velký. Do ZŠ Špičák v České Lípě tak v úterý dorazilo 37 dětí rodičů z potřebných profesí. Podle ředitele školy Libora Šmejdy si škola už vytvořila profesionální systém, jak se o děti postarat. „Jedeme v tom systému s nějakými přestávkami prakticky už od jara, takže jsme si vytvořili systém a strukturu tak, abychom byli schopni se o děti postarat a poskytli jim dobré podmínky, aby se mohli vzdělávat,“ podotkl Šmejda.

Jelikož je o službu velký zájem, otevře se ve středu v České Lípě také Mateřská škola Špičák ve Zhořelecké ulici. „Tam bude skupina dětí předškolního věku. Podle nařízení vlády musíme brát děti od 3 do 10 let, hejtman kraje v minulosti rozšířil toto věkové rozpětí až na 13 let. Nyní tam spadají i děti ve věku 2 let, ty právě budou v dětské skupině ve Zhořelecké ulici. Maximum dětí je pak 30,“ vysvětlil Šmejda.

Co se týče dětí školou povinných, jejichž rodiče pracují v kritické infrastruktuře, ty se zde ve skupinách věnují distanční výuce. Škola jim poskytuje potřebné zázemí. „Věnují se jim dvě vychovatelky z naší družiny. Některé děti chodí i s asistentem. Snažíme se, aby měly dobré podmínky, tedy tablety, notebooky a kvalitní připojení. Děti jsou se sluchátky ve skupinách, a tak se navzájem neruší. Máme tu i dvoje dvojčata, která zvládají pracovat na jednom počítači,“ uvedl Šmejda.

Velký zájem hlásí také Mateřská škola Motýlek na Broumovské v Liberci, která patří mezi největší školky ve městě. „Od příštího týdne máme nahlášeno 56 dětí. Aktuálně máme ve školce asi 30 dětí, budeme to muset zvládnout z vlastních řad. Už se nám ale hlásí dobrovolníci z jiných mateřských škol, kteří nám pomohou, pokud bude počet dětí dál stoupat,“ přiblížila ředitelka zařízení Martina Suchomelová. Připomněla, že kapacita MŠ Motýlek je 196 dětí. „ Máme trochu obavy, protože tím, jak je tu hodně dětí z celého Liberce i okolí, tak to vytváří nebezpečné prostředí. Nevím, co by se stalo, kdyby se některé z dětí projevilo jako pozitivní na covid,“ dodala Suchomelová.