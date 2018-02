Školky teď polykají miliony kvůli zákonům a inkluzi

Jablonec n. Nisou – Jen navýšení kapacity Mateřské školy Nová Pasířská v Jablonci o 24 dětí vyjde na 26,9 milionu korun.

Mateřská školka. Ilustrační foto.Foto: Deník / Koblihová Stanislava

Bezmála dvacet sedm milionů bude stát projekt Navýšení kapacity MŠ Nová Pasířská. Skoro 17 milionů pokryje dotace, zbytek doplatí město. „Navýšení kapacity o jednu třídu pro 24 dětí je nutné z důvodu usnadnění inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami,“ upřesnila mluvčí magistrátu Markéta Hozová.

„Místo pro jedno dítě za více než milion korun? To je fakt dost,“ myslí si pětatřicetiletý Petr, jehož syn bude tuto školku navštěvovat. Jde ale o to, že rekonstrukcí projde původní rodinný domek v areálu školky na bezbariérový objekt, který bude s hlavní budovou propojený zastřešenou chodbou, ale stavba nekončí ani zdaleka.

„Bude například také rekonstruovaná kanalizační přípojka, dojde k sanaci svahu nebo vybudování nového hřiště,“ vypočítal náměstek primátora Lukáš Pleticha. Práce by měly být hotové do začátku školního roku 2019. Začátek může odsunout fakt, že do té doby ještě nebude žádost o dotaci vyhodnocena. Projekt spadá do IPRÚ Liberec – Jablonec nad Nisou.

HODNĚ DĚTÍ

I když Jablonec dosud neměl vážné problémy s kapacitou mateřských škol a městské mateřinky dokázaly přijmout všechny tříleté děti a také každoročně kolem stovky dětí mladších, počet zájemců převyšuje kapacitní možnosti.

Souvisí to jednak s větším počtem narozených dětí, jednak s legislativními úpravami, které stanoví povinnou školní docházku pro předškoláky a pro města povinnost zajistit od roku 2020 místa i pro dvouleté děti. Vedení města tak spolu s ředitelkami mateřských škol hledá řešení. Už v září 2017 mohlo díky organizačním změnám v provozu školky nastoupit o 13 dětí více do mateřinky v Palackého ulici.

V lednu letošního roku otevřeli novou třídu Mateřské školy v jablonci – Kokoníně. Její kapacita se tak navýšila o osmnáct dětí. „Byly zde nevyužívané školnické byty. Rekonstrukce nás stála milion korun,“ popsal ekonomický náměstek primátora Miloš Vele.

I DRUŽINY

I školní družiny se budou rozrůstat. Ze školek přicházejí silné ročníky a družiny někdy nepokryjí zájem rodičů. Po kladném vyjádření Krajské hygienické stanice mohla 2. listopadu rada města schválit navýšení kapacity školních družin o celkem devět míst. Od ledna tak školní družina v ZŠ 5. května mohla přijmout další dvě děti, Pasířská čtyři a Rychnovská dokonce pět.

„Místo stávajících nevyhovujících nájemních prostor plánujeme ještě letos vybudovat prostory pro dvě třídy školní družiny v areálu ZŠ Liberecká na místě zbouraného školnického domku za více než 11 milionů korun,“ doplnil primátor Petr Beitl.