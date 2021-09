Už nerebelujeme, zní z Waldorfské školy v Semilech. První den nového školního roku oslavili i tam testováním na přítomnost onemocnění covid-19. „Testujeme ve školní jídelně, dění ve třídách chceme nechávat už volné. Samozřejmě někdo zapomene, tak ho doháníme. Testují se všechny děti,“ přiblížila statutární zástupkyně ředitele Lenka Břenková.

První den školního roku 2021/2022 začal i na Waldorfské škole Semily testováním žáků. | Foto: Deník/Jan Sedlák

Většina dětí už testování provádí samostatně, druhačka Pavla si ale nechá pomoci od tatínka. „Ještě je na to malá, určitě by to ošidila,“ pousmál se otec. Starší bratr si ale tyčinku na vzorek zavede do nosu už neomylně.