Jablonec n. N. – Už měsíc je zčásti uzavřena Podhorská ulice v Jablonci. Kvůli havárii, která se stala v objektu Střední školy řemesel a služeb. Propadla se vnitřní nosná zeď a stropy. Budovu Liberecký kraj přestavuje za více než 78 milionů na takzvané Centrum odborného vzdělávání. Po havárii je jasné, že se cena rekonstrukce násobně zvýší. Kraj si nechal vypracovat finanční varianty dalšího postupu.

Částečná havárie v budově Střední školy řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou uzavře úsek komunikace v Podhorské ulici. | Foto: Liberecký kraj

„První možností je sanace a zpevnění objektu za 97 milionů korun bez DPH. Druhá zvažovaná varianta je demolice a nová výstavba budovy za zhruba 188 milionů korun bez DPH,“ prozradil mluvčí krajského úřadu Filip Trdla. Pokud by se budova rozšířila směrem do dvorní části a zvětšil by se obestavěný prostor, stálo by to zhruba 227 milionů korun bez DPH.

Ve hře pořád zůstávají obě varianty. „Podotýkám však, že prioritou pro nás zůstává předejít jakýmkoliv bezpečnostním rizikům a případnému samovolnému zřícení budovy. Projekt výstavby Centra odborného vzdělávání je sice ohrožen, ale věřím, že vše dobře dopadne,“ prohlásil náměstek hejtmana Petr Tulpa.

Nyní do hry vstupuje společnost Metrostav, kterou vedení kraje oslovilo s tím, že má velké zkušenosti se sanací podobných havárií. „Požádali jsme je, aby v co možná nejkratším čase našli řešení, jakým způsobem lze stavbu zajistit a odstranit následky havárie, aniž by byl jejich postup v rozporu s bezpečnostními předpisy,“ doplnil Tulpa.

Budovu zřejmě obklopí provizorní ocelová konstrukce. Ta bude podle mluvčího Metrostavu Vojtěcha Kostihy zabírat chodník a část jízdního pruhu. „Touto ocelovou konstrukcí bude podepřena celá konstrukce památkově chráněné části objektu a bude tvořit hlavní oporu stavby v této části. Je nutné ji provést na výšku tří podlaží a bude odstraněna až po zhotovení stropů, které stavbu ztuží,“ popsal Kostiha.

Odborníci z Metrostavu budou další možnosti definitivního zabezpečení zatím zkoumat, hejtmanství ale chce, aby budova byla zabezpečena co nejdříve. „Ať už se rozhodneme jakkoliv, stále zůstává prioritou zajistit bezpečnost chodců. Co se týká řidičů, rád bych, aby Podhorská ulice byla průjezdná na začátku jara,“ sdělil hejtman Martin Půta. Cena za projekt zabezpečovacích prací činí celkem 412 350 korun bez DPH. Finanční náklady na stavební práce budou stanoveny na základě zpracované projektové dokumentace.

K havárii došlo 24. nebo 25. listopadu. Na stavbě v té době naštěstí nikdo nebyl. Po zjištění statiků, že dům je nestabilní, krajští úředníci vyjednali uzavření silnice. Objížďka není dlouhá, jen ulicemi kolem objektu, i tak je nepříjemná. Budova z roku 1872 je památkově chráněná. „Nejvzácnější na ní je podle památkářů právě fasáda směrem do ulice Podhorská,“ vysvětlil Půta. Dům vyrostl v druhé polovině 19. století na místě bývalých stájí jako exportní dům firmy Haasis. Autorem honosné, rozložité neorenesanční budovy je místní stavitel Carl Daut.