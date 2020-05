„Letos nabíráme 44 prvňáčků, což nikdy nebylo, vzniknou dvě třídy. Přitom nám odchází pouze jedna třída deváťáků. Z výhledu na další tři roky to bude pokračovat podobně, tudíž budeme potřebovat další tři až čtyři třídy,“ přiblížil starosta Rychnova Tomáš Levinský.

Populační křivka ve městě posledních deset let neklesá, právě naopak. Školské zařízení dnes navštěvuje 430 dětí, z toho 316 žáků základní školy. A to se zdejší rodiče v mnoha případech snaží, aby jejich ratolesti navštěvovaly školy v sousedním Jablonci. „Přemýšleli jsme i o tomto řešení, nakonec jsme se i přesto, že zdejší škola bojuje s kapacitou, rozhodli pro školní docházku tady,“ popsala pětatřicetiletá matka nastávajícího prvňáčka.

I proto se v budově rychnovské školy horečně buduje. Radnice chce za více než deset milionů korun budovu rozšířit ve stávajících prostorech, chystá se i na přístavbu. V současné době probíhají první opatření uvnitř objektu.

Rekonstrukce je rozdělená do pěti etap tak, aby příliš nezasahovala do chodu školy. „Dnes probíhá první etapa, z jedné třídy a dvou kabinetů vzniknou dvě třídy,“ přiblížil technik městského hospodářství Miroslav Fadrhons.

V rámci opatření se musí uvolnit prostory, které využívá místní Základní umělecká škola (ZUŠ). „I tento prostor bude využívat základní škola jako třídu,“ poznamenal Levinský. Nedostatek prostoru tak trápí i zdejší ZUŠ.

Radnice řeší i současný stav školní jídelny. „Kapacita nestačí, výdej obědů je rozprostřen na několik hodin, některé děti musí na oběd již po třetí vyučovací hodině. Loni jsme nakoupili nové vybavení kuchyně, letos chceme kuchyň stavebně rozšířit,“ popsal starosta. Jen jídelna a kuchyň ubere z městské kasy dva a půl milionu korun. Ani tak nebude kapacita školy stačit. Radnice proto pracuje na plánech nové přístavby, která by měla vyrůst do několika málo let.

Nové centrum

Právě nedostatek kapacity organizací zřizovaných městem, tedy školy, ZUŠ, nevhodné umístění lékařských ordinací a podobně, vedly město v roce 2015 k nákupu velkého objektu po společnosti zabývající se nábytkovým kováním v centru města. Má se sem koncentrovat lékařská péče, umělecká škola nebo městský úřad.

Do přízemí by se mělo přestěhovat zdravotní středisko i lékárna. „V současné době je středisko v prvním patře jiného objektu, kvůli schodišti je nevyhovující pro staré lidi a lidi po úrazu,“ popsal starosta. V prvním patře má najít nové zázemí městský úřad, ve druhém městská knihovna a ZUŠ. „Tak abychom měli vše v jednom uprostřed města,“ doplnil Levinský.

Horizont přestavby na integrované městské centrum ovlivní podle starosty současná pandemie koronaviru, a to kvůli krácení rozpočtu obcí. Rychnov počítá s poklesem rozpočtu o deset procent.

„Bojujeme s kapacitou svých zařízení, budeme se snažit získat dotace. Jedná se o velkou stavbu, přesto s ní chceme začít za dva, maximálně tři roky,“ uzavřel starosta Rychnova.