Spolu s koncem srpna přišel i konec prázdnin. První a druhý zářijový den se nesl v duchu preventivního screeningového testování prostřednictvím antigenních testů žáků. To bude pokračovat 6. a 9. září. Procesu nařízeným ministerstvem se nevyhnuly ani školy v Libereckém kraji.

Žádné rouškobraní či demonstrace proti testování dětí v Libereckém kraji nedoprovázely začátek školního roku. Ředitelé škol obdrželi v srpnu manuál od ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže, který se jim stal pomocníkem při přípravě nového školního roku 2021/2022 vzhledem ke covid-19. „U nás testování proběhla bez problémů. Pokud měli rodiče nějaký problém, řešili jsme ho prostřednictvím e-mailu či telefonicky. Doufáme, že od 10. září bude zase škola sloužit svému účelu, a to vzdělávání dětí v normálním prostředí a bez omezení,“ sdělil ředitel ZŠ Česká Lípa 28. října Libor Šmejda s tím, že neevidují žádné případy koronavirové nákazy.

Testování bez komplikací proběhlo i na českolipské základce Partyzánská, a to ve všech ročnících, včetně těch nejnižších. „Odmítli ho dva rodiče, s nimi další postup řeším,“ nastínil situaci ředitel Karel Minařík.

Podle něj, pokud tomu nebrání zdravotní stav dítěte, je testování rozhodně příjemnější záležitost než výuka v respirátoru. „Minulý školní rok ukázal, že testování není tak velký problém, jak se mnohdy prezentovalo. Poměrně záhy se stalo běžnou součástí školního života. Má-li to být daň za to, že se můžeme všichni vrátit do školy a k naší práci, pak je to daň minimální,“ dodal.

Se žádnými problémy ani pozitivními případy se nesetkali na liberecké Základní škole Ještědská ani na ZŠ Tanvald, kde to Deníku potvrdil ředitel Jan Kulhánek. Obdobná situace panuje i na Masarykově základní škole v Zásadě. „Přejeme si, aby proběhla i další dvě kola testování s podobným výsledkem a vše se vrátilo do normálních kolejí,“ podotkl ředitel Václav Horáček. Ten ocenil fakt, že prvňáčci mohli testování podstoupit až další den po začátku školy. „Neumím si představit, že by přišli poprvé do školy a hned by zažili testování a měli by s ním spojený první školní den,“ řekl v minulosti Deníku Horáček.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (KHS LK) nechystala se začátkem školního roku speciální opatření. Její pracovníci nadále pokračují v dohledávání a trasování kontaktů pozitivně testovaných lidí na covid-19. V období od června do konce letošního srpna navíc přijali bezmála 70 000 příjezdových formulářů. „Lidi vracející se ze zemí s extrémním a velmi vysokým rizikem nákazy kontaktujeme a kontrolujeme plnění jejich povinností. Kontroly sebeizolací v místě bydliště provádíme ve spolupráci s policií, a to na základě podnětu. Takových případů máme jednotky,“ zdůraznila mluvčí KHS LK Zuzana Balašová. V období od června do konce srpna letošního roku evidují odhadem 50 případů s onemocněním covid-19 přivezeným ze zahraničí.

V Libereckém kraji aktuálně není žádné ohnisko nákazy. Jedná se o individuální případy či případy spojené s rodinným výskytem. Nejhorší situace je v okrese Semily, kde je aktuálně sedmidenní kumulativní incidence 23,5 na 100 000 obyvatel. „Celkově v kraji evidujeme nejvíce nemocných ve věkové kategorii 12–15 let,“ dodala Balašová.