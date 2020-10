Google Classroom, Google Suite, Microsoft Teams, Microsoft Office, Bakaláři, dm Software, Škola v pyžamu, WhatsApp. Všechny tyto a další internetové stránky, programy a aplikace používají dnes nejen na Jablonecku děti školou povinné, jejich učitelé i rodiče. Distanční výuka se rozjíždí na plné obrátky. Největší zápřah zažívají rodiče prvňáčků. Jejich ratolesti se ve škole ještě ani pořádně nerozkoukaly a už na ni jen vzpomínají.

Rodiče žáků zatím podle škol distanční výuku zvládají. „Ze školy nám píšou každý den nejpozději do devíti hodin, dostaneme úkoly a vrhneme se na to. Čistého času to máme tak na dvě hodiny, jen ve čtvrtek jsme u toho seděli déle. Dělali jsme kolečka, to byla katastrofa,“ popsala maminka prvňáčka z jablonecké Základní školy Liberecká.

Sedmatřicetiletá Jana ze Železnobrodska by naopak uvítala větší angažovanost škol. „Obě děti se zatím cvičně připojují na aplikace, každou chvíli něco stahujeme. Budeme mít v týdnu jen pár hodin on-line, myslela jsem si, že škola pojede běžné vyučování, jen na dálku. Takhle nemají děti za chvíli co dělat a doma je pořád nepořádek. Abych každý den trnula, co se stane,“ popsala.

Většinou platí, že základní předměty jako matematika, český jazyk a světové jazyky mají přednost před přírodopisem nebo zeměpisem. Vyskytují se i drobné problémy. „Jde ale v drtivé většině jen o drobnosti, například řešení omezení vstupů do žákovských účtů,“ přiblížil ředitel Základní školy Liberecká Martin Chytka.

Zvláště na menších vesnických školách mohou vyjít žákům a rodičům nadstandardně vstříc. „Naše škola půjčuje žákům notebooky, zatím jich máme dostatek,“ poznamenal ředitel ZŠ Pěnčín Martin Zicháček.

Problémy řeší spíše s připojením na internet ze strany žáků. „Hlavně v zapadlejších částech obce to je problém. Zvláště když musí v jeden okamžik na internetu pracovat třeba tři děti v domácnosti,“ doplnil Zicháček.

S dosažitelností internetu bojují i v Plavech. Na zdejší základní škole přitom pracují s obzvláště jednoduchou aplikací Škola v pyžamu. „Pro první stupeň je skoro dokonalá, přehledná, lehká. Už na jaře nám doslova vytrhla trn z paty,“ popsala ředitelka ZŠ Plavy Martina Navrátilová.

Školy zbytečně žáky nepřetěžují. Alespoň zatím. „Jde o složitou situaci, se kterou se pereme všichni. Tento týden ladíme aplikace. Počítáme s tím, že v příštím týdnu budou mít žáci druhého stupně nejméně po dvou hodinách on-line výuku matematiky, angličtiny a češtiny,“ sdělil ředitel železnobrodské ZŠ Školní Zdeněk Kučera.

Některým dětem škola chybí. „Já jsem měl zatím jen češtinu a nějaké úkoly. S aktivací některých věcí na internetu mi musel pomoct táta. Radši bych ale šel do školy,“ popsal první dny na distanční výuce jedenáctiletý Honza ze Železnobrodska.