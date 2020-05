Škola hrou. S použitím sarkasmu by se dal označit režim po znovuotevření škol. Od 25. května tam mohou dobrovolně zamířit žáci národních škol. Ovšem za podmínek, které z normální výuky udělají bojovou hru. Agentury pořádající dobrodružné teambuildingy pro zaměstnance by se mohly učit.

„Do pondělí máme zjišťovat zájem mezi rodiči, ale podle bleskového průzkumu by se měly 25. května vrátit dvě třetiny žáků, tedy 230 dětí. Jen pokud bychom měli dodržet povinné dvoumetrové rozestupy, stály by děti ráno frontu od školy až do Lidových sadů,“ popsala ředitelka liberecké ZŠ v ulici 5. května Iveta Rejnartová hned první úskalí.

JAKO MALOTŘÍDKY

Dalším bude i vytvoření školních skupin, které nahradí normální třídy. „Protože se nesmí prolínat dětské skupiny z výuky a dětské skupiny z odpolední družiny, musím je namixovat podle toho, kdo je ve škole jen do oběda a kdo zůstane v družině. To znamená, že se v jedné skupině objeví jak prvňáci, tak třeba čtvrťáci. Není totiž možné, aby mi z té školní skupiny zbyly na odpoledne dva prvňáci, a protože je nesmím nikam přiřadit, musela by tyto dvě děti hlídat další osoba,“ přiblížila praxi ředitelka školy. Výuka tak podle ní bude připomínat spíš klasickou malotřídku.

Výuku na škole navíc povedou asistenti. „Učitelé jim budou připravovat podklady a budou přítomni kvůli případné konzultaci. Sami se budou muset věnovat dětem, které se budou učit z domova. Naštěstí máme asistentů 13, takže to půjde zvládnout,“ zmínila ředitelka jedné z největších libereckých základek.

„Představovat si, že za daných podmínek a pouhý měsíc před koncem školního roku budou děti dohánět výuku, je iluzorní,“ označil návrat dětí prvního stupně do školních lavic náměstek libereckého primátora Ivan Langr. Jako vystudovaný učitel ví, o čem je řeč. „V rodinách, kde je další dítě na druhém stupni, to menší do školy stejně nepůjde, takže je to prostě hlídačka, aby rodiče těch nejmenších mohli jít do práce a nemuselo se jim nadále vyplácet ošetřovné,“ řekl bez obalu Langr.

Školy město alespoň vybaví desinfekčními prostředky a rouškami do rezervy, pokud by některé z dětí zapomnělo. Učitelé a ředitelé si musí poradit s touhle kličkovanou sami.

Lépe na tom nebudou ani menší školy, které navíc mají omezený počet učitelů. „Pokud si někdo myslí, že kantorky budou pracovat na dvě směny, to znamená, že dopoledne se budou věnovat dětem ve škole a odpoledne nastoupí na domácí on-line výuku, nejsem si jistý, jestli to není v rozporu se zákoníkem práce,“ uvedl ředitel školy v Zásadě na Jablonecku Václav Horáček.

Upozornil také na fakt, že někteří kantoři jsou v důchodovém věku a tedy v rizikové skupině, a smí tak pracovat pouze na dálku. To samozřejmě způsobí problém, protože tam, kde dřív stačila jedna učitelka, teď budou muset být kvůli rozdělení do skupin dvě. „Ti, kdo to vymýšlí, zřejmě soudili, že zaskočí učitelky z druhého stupně, ale ty se musí věnovat dětem on-line. Nikdo také nedomyslel, jak to bude s páťáky. Sice jde o národku, ale na každý předmět už mají jiného učitele,“ poukázal ředitel Horáček. „A to ani nemluvím o školní jídelně. Pokud bychom měli striktně dodržet všechny předpisy, rozestupy a tak dále, bude oběd trvat asi tak dvě a půl hodiny,“ dodal.

„Pravda je, že děti a hlavně rodiče už se na školu těší. Jestli to má ale nějaký smysl, to nevím. Jako pozitivní vidím jen to, že zatímco dřív jsem děti o přestávce nutil, aby chodily ven, teď jim to mohu nařídit,“ nešetřil Václav Horáček černým humorem.

Řetězec absurdit doplnil ředitel liberecké Základní umělecké školy Tomáš Kolafa. ZUŠky by se měly otevřít už v pondělí. „Na základních školách je zakázán tělocvik, ale my můžeme otevřít taneční oddělení, tak tomu už vůbec nerozumím,“ kroutil hlavou.

PAPÍRY A PAPÍRY

Školu také čeká nekonečné papírování. Každý z rodičů a učitelů bude muset nově podepisovat formulář o přebírání zodpovědnosti, protože do budovy s ním nesmí, nebo čestné prohlášení, že v rodině není nikdo nakažený. „Naštěstí je to formulováno jako „je možné otevřít“, takže zahájíme až 18. května, abychom na to měli alespoň týden. Začneme pouze s výukou individuálních předmětů. Pak se uvidí. Co bude dál, těžko říct, ještě před týdnem jsem nevěděl, co mě čeká dneska,“ konstatoval Kolafa.