„V současné době je do mateřských, základních a středních škol zapsána zhruba polovina ukrajinských dětí ve věku od 3 do 18 let hlášených k pobytu na území Libereckého kraje. Školy jsou na vzdělávání ukrajinských dětí dostatečně připraveny. V případě, že by přišla další uprchlická vlna, je možné kapacitu škol, bude-li to třeba, ještě navýšit,“ uvedl Dan Ramzer, náměstek hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.