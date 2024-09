E-mail s hrozbou ve čtvrtek 5. září obdrželo v Liberci 12 z 21 městských základních škol. "Všechny to řeší s policií. Nebudeme sdělovat, jakým způsobem naše školy reagují, abychom útočníkům navenek neposkytovali žádné informace," uvedl náměstek primátora Liberce pro školství Ivan Langr (Starostové pro Liberecký kraj) pro ČTK. Jednou ze škol, která výhružku obdržela, byla liberecká ZŠ Sokolovská. Ve stejné budově sídlí Doctrina - Podještědské gymnázium. „Přerušili jsme výuku a šli na procházku,“ informoval zástupce ředitele pro vzdělávání Zbyněk Plocar.

Potencionální hrozbou se zabývaly i další obce na Liberecku. Například na starostu Nového Města pod Smrkem se obraceli od čtvrtečního rána rodiče s obavami o bezpečí dětí. „Rád bych vás všechny ujistil, že situaci řešíme jako město ve spolupráci se všemi řediteli našich školských zařízení a vedoucím obvodního oddělení policie.

Jedná se o poplašné zprávy, jejichž cílem je vyvolat strach a paniku,“ informoval na Facebooku Černica s tím, že na všech školách probíhají namátkové policejní kontroly a zvýšili dohled v okolí škol prostřednictvím preventistů kriminality. „Jsme v neustálém kontaktu se všemi řediteli škol, přičemž všechna naše školská zařízení jsou řádně zabezpečena a monitorována, aby byl zajištěn kontrolovaný vstup do budov,“ doplnil.

Školy v Česku čelí třetím dnem výhrůžkám, policie na sociální síti X uvedla, že hrozbu nelze podcenit, chtějí však situaci řešit tak, aby pokud možno nebylo zasahováno do chodu škol. Postupovat budou jako v předchozích dnech, kdy se snažili co nejméně narušit výuku. Postupovat budou jako v předchozích dnech, kdy se snažili co nejméně narušit výuku. „Oznámeními o přijetí výhružných zpráv školskými zařízeními se samozřejmě zabýváme. V žádném případě je nepodceňujeme, přičemž v nich provádíme prověrky a kontroly, zajišťujeme případné důkazní prostředky a jsme pochopitelně ve styku se zástupci těchto školských zařízení,“ sdělil Deníku krajský mluvčí policie Vojtěch Robovský.

Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana pro školství, zdůraznil potřebu zvýšené bezpečnosti na školách v návaznosti na nedávné incidenty, včetně útoku v Domažlicích a hrozeb výbušninami. Doporučil školám preventivní opatření zaměřená na kontrolu vstupu do budov, spolupráci se žáky a komunikaci s rodiči. „Klíčové je posílit bezpečnostní opatření a aktivně se zapojit do projektů zaměřených na ochranu škol,“ uvedl Čeřovský, který také vyzval k využití dotačních programů Libereckého kraje pro zvýšení ochrany škol jako měkkých cílů.

V úterý dostaly stovky škol v celém Česku oznámení, jehož autor hrozil, že jsou zaminované. Ve středu obdržely některé školy e-mail vyhrožující výbuchem.

Způsob hrozby je velmi podobný tomu z předchozích dní, uvedla dnes policie. "Ačkoliv se nejedná o stejnou e-mailovou adresu, tak ale propojenost mezi účty dle našich informací existuje," dodala.

Hrozbu nelze podle policie podcenit, bude proto postupovat stejně jako v minulých dnech. "Stále platí, že nechceme zasahovat do chodu škol, protože relevantnost výhrůžky považujeme za velmi nízkou," uvedlo policejní prezidium na síti X.

Výhrůžky výbuchem se podle středečního vyjádření ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) týkaly v úterý 600 škol a o den později 400 zařízení. Šlo o základní i střední školy a státní i soukromé subjekty. Rakušan uvedl, že cílem výhrůžek je znejistit společnost a vnést do ní strach a nervozitu. "Tento modus operandi jsme v minulosti viděli i na jiných místech Evropy," dodal. Policie podle ministra pracuje s větším počtem vyšetřovacích verzí a vyměňuje si poznatky se slovenskými kolegy, kteří se potýkali s podobným problémem.

