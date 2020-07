Prodaly se během jediného dne. Kvůli omezení pro větší akce jich byla v prodeji pouhá tisícovka. „Byl jsem mile překvapen. Prodej jsem spustil o půlnoci 6. července a hned během prvních 13 minut se jich prodalo 60. Ve 21 hodin večer byly kompletně vyprodány,“ uvedl pořadatel Václav Rout.

To, že by se letos hry nekonaly, si nechtěl připustit. „Čekal jsem, až vláda potvrdí konání akcí do tisíce lidí, ale vzdát jsem to nechtěl,“ řekl. Kdo zaváhal, musí počkat, jestli vláda nepovolí pro venkovní akce vyšší účast, nebo si na webu pohlídat propadlé rezervace. Ty ale podle Routa většinou zmizí během jediné minuty.

Také letos se lidé mohou těšit na výbornou whisky, sportovní výkony a hlavně skvělou muziku. Zahrají například Chip and Co., Ríra, Claymor a samozřejmě nebudou chybět ani produkce dudáckých kapel včetně Cross Sword Pipe Band a vystoupení sólisty Davida Johnstona. Koncertní část večera zakončí Vintage Wine, kapela, která ke Skotským hrám už prostě patří.