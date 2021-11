Pamětní mince, květiny, pivo. Obec Skuhrov nezapomněla na dobrovolníky, kteří předvedli při první vlně pandemie koronaviru doslova heroický výkon. Bez ptaní a sami od sebe šili roušky a rozváželi je do širokého okolí. Do Železného Brodu, do nemocnice v Jablonci, na jejich roušky pamatují i v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi.

Zdroj: Deník„Nevědomost byla na začátku pandemie obrovská, ale naši lidé zareagovali okamžitě. Nejen stálí obyvatelé, ale i chalupáři. To, že obec pak sehnala dezinfekce a další potřeby, bylo logické, ale úplně ve stínu snahy těchto dobrovolníků,“ popsal starosta obce Tomáš Pavlata. Osobně zhruba deseti dobrovolníkům předal pamětní medaili, první svého druhu v obci. Ženy dostaly navíc květinu, muži plzeňské pivo.

„Jako obecní slouha jsem vozil, roznášel, dovážel. Starosta řídil a já běhal od dveří ke dveřím,“ přiblížil jeden z oceněných Martin Pospíchal. Pamětní minci dostala i Alena Jarošová. „Úplně mě dojalo, jak jsme se dokázali semknout. Tahle medaile mi to bude připomínat do konce života,“ popsala.

V zasedací místnosti skuhrovského úřadu to v jednu dobu vypadalo jako ve skladu charitativní organizace. „Bylo krásné vidět, že si dokážeme sousedsky pomoci a naopak, pomáhat i jinde. Chodili jsme do práce brzo ráno a domů zase až za tmy, ale věděli jsme, že to má smysl,“ doplnil starosta. Poděkování se dostalo i Pavlatovi, kterému před všemi poděkoval znalec historie a zastupitel obce Miroslav Štěpán. „Starosta byl v té době ohromnou persónou. Díky němu jsme zásobovali pomůckami snad půlku okresu,“ popsal. Kompliment hned starosta vrátil. „Tady s Martinem jsme stáčeli dezinfekci do lahviček v garáži jako indiáni. Takže jsme na tom byli stejně,“ pousmál se.

Pomoc lidem přicházela systematicky. Roušky v podstatě ze dne na den dostali nejstarší obyvatelé, v dalších dnech pak mladší a mladší. „Postupně jsme se dostávali do přebytku, a tak jsme vozili roušky do jablonecké nemoc-nice, pak i do mladoboleslavské, na městský úřad v Železném Brodě,“ popsal Pavlata.

Obec v době nejtvrdšího lockdownu žila. Iniciativa sousedů totiž vymyslela aktivitu Na zdraví. Lidé vycházeli před domy či na balkony a vesnicí se nesla zdravice. Dodnes pak tady jmenují nejaktivnější ulici Na nazdraví. „Lidé na sebe volali po celé vesnici, vždy v sedm bylo slyšet ze všech stran volání na zdraví. Dodnes se tak setkávají. Každý den v sedm hodin večer se sejdou na ulici a připijí si na zdraví. U nás mají lidé k sobě blízko,“ přiblížil Pavlata.

Pochválil i okolní vesnice a města, i Liberecký kraj. „Musím vyzdvihnout práci Libereckého kraje. Když jsem viděl v televizi bezradnost z jiných krajů, ani jsem tomu nevěřil,“ uzavřel starosta obcí Skuhrov a Huntířov.