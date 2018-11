Skupina Henhouse Prowlers přivezla dětem do Loužnice nástroje za 2500 dolarů

Jablonecko – Naučili loužnické děti trošku anglicky a špetku muziky, nechali za sebou nástroje za 2500 dolarů a dnes, tedy v pondělí 12. listopadu, už jsou v Mnichově. Turné pak americkou kapelu Henhouse Prowlers zavede do Itálie, Nizozemska, Belgie či Francie, aby konec roku strávila koncertováním po USA.

Na Železnobrodsko zavála kapelu nezisková organizace Bluegrass Ambassador, kterou před lety založila sama tato hudební skupina. S podporou ministerstva zahraničí USA pak kapela vyjela do 25 zemí světa, kde učila děti to, co nyní na Jablonecku: mluvit anglicky, zpívat a hrát. V Loužnici dokonce zanechala pár akustických kytar, ale i mandolínu.

Nástroje zůstanou pro děti k dispozici v anglické knihovně a kulturním centru Modrá sova, který provozuje spolek Blue Owl Bohemia. „Pocházím z Chicaga, ale ani v Loužnici jsem nezpřetrhala vztahy s USA. Když Henhouse Prowlers hráli loni v Jablonci, oslovila jsem je. Zůstali jsme v kontaktu a vymysleli tuhle návštěvu,“ popsala za spolek Mimi Fronczak Rogers. „Češi jsou moc milí, zvlášť tady v Loužnici, v Brodě i v Plavech, kde jsme bydleli,“ svěřil se banjista bluegrassové kapely Ben Wright.

ZAHRÁLI I JOŽINA

V Železném Brodě předvedli členové skupiny dva workshopy dopoledne pro děti ze základních škol, odpoledne pro studenty Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. „Ti už uměli anglicky tak skvěle, že jsme si popovídali jako doma,“ pochválil studenty kytarista Aaron Dorfman.

Kapela z Chicaga byla také speciálním hostem 35. ročníku nejstaršího severočeského bluegrassového festivalu Posvícení v modrém, který se konal v sobotu v Jablonci. Čtveřice mladíků předvedla set, který se nebude na právě začínajícím evropském turné opakovat. Za velkého aplausu zahráli, podobně jako nedávno Metallica na koncertě v Praze, píseň Ivana Mládka Jožin z bažin. „Při vší úctě k panu Mládkovi se mi zdálo, že to kluci zazpívali lépe,“ smála se Mimi Rogers.

Živelnost a sehranost kvarteta uváděla v úžas nejen hudební fandy. „To je masakr,“ komentovali její vystoupení členové country skupiny Kapelníci ze Železného Brodu. Tím ale česká stopa Henhouse Prowlers zdaleka nekončí. Už 10. prosince pořádá kapela v Chicagu koncert a výstavu o českém bluegrassu. Kdo chce, může si přes web kapely koupit lístky. Při koncertu a vernisáži se bude podávat české jídlo a české pivo.

Sami mnohdy v rozhovorech neskrývají překvapení nad tím, jak daleko se dostali. Za několik let se vypracovali z hraní po zapadlých chicagských barech na uznávanou bluegrassovou kapelu s téměř dvěma sty koncerty ročně nejen ve své domovině a Evropě, ale třeba i v Africe či na Blízkém východě.

„Je prostě úžasné cestovat doslova po celém světě, živit se tím, co tě baví a mít možnost to alespoň částečně předávat dál,“ popsal další člen kapely Jon Goldfin. Poslední člen sestavy Henhouse Prowler, hráč na mandolínu a housle Kyle O'Brien, Jonova slova potvrdil. „Málokterý Američan na pár dní pobude v menším českém městě. A v takové vesničce, jako je Loužnice, vůbec ne. Už teď se těšíme zase za rok,“ vzkázal.