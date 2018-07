Slaninová marmeláda? Takovou od nás nečekejte, říkají tvůrkyně marmelád

Liberecký kraj – Anna Jelínková a Lucie Kudibálová okouzlily svými marmeládami anglickou porotu.

Naivní marmelády získaly celosvětové ocenění z Anglie. Přitom je po večerech v hotelové kuchyni vyrábějí dvě kamarádky Anna Jelínková a Lucie Kudibálová.Foto: Deník / Lenka Brabencová

Hoteloví hosté dojedli, kuchař dovařil poslední specialitu, myčka utichla. Běžný provoz kuchyně v jednom bedřichovském hotelu sice skončil, nyní ale do ní vstupují dvě kamarádky. Až do ranních hodin tu budou vařit marmelády. Proč? Protože je to baví. „Snažíme se, abychom si vaření užily, popovídaly si u toho, aby ten čas byl pro nás opravdu pohodový,“ shodují se Anna Jelínková a Lucie Kudibálová. Ona pohoda a radost se promítají i do jejich marmelád. Jsou totiž oceněné zlatem.

Jak a kdy vznikl nápad vařit marmelády?

Lucie: Myšlenka přišla v roce 2015. Ten rok jsme uvařily naši první marmeládu. Byla z citrónů, které nám dovezla kamarádka z Itálie v kufru svého auta. Marmeláda byla skvělá.

Anna: K výrobě marmelád máme dobré podmínky. Lucie bydlí u Litoměřic, kde roste veškeré ovoce od meruněk přes jahody po angrešt, a dováží je k nám na Bedřichov. Já mám k dispozici hotelovou kuchyň. Jednoho dne jsme si řekly, že bychom chtěly lidem nabídnout něco víc než jen ubytování, a vybraly jsme marmeládu. Vyplatilo se.

Ovoce tedy dovážíte z Litoměřicka?

Lucie: Ano, nyní velmi často. Ale nejen z Litoměřicka. Ovocná sezona letos přišla dříve, do hotelu proto jezdím skoro každý týden, protože ovoce nepočká, to se musí zpracovat čerstvé. Tento čas je pro nás obě náročný. Chodíme normálně do práce, staráme se o domácnost, já mám malého syna.

Kolik druhů marmelád vaříte?

Anna: V současné době máme v nabídce 18 druhů marmelád. Každé období má své ovocné favority. Nyní to jsou třešně s portským, na podzim to jsou švestky s čokoládou nebo cibulové čatní, v zimě třeba citrónová se šampaňským nebo s hruškou a vanilkou.

Lucie: Druhů ale může být i více nebo méně, nejsme totiž ničím vázány. Nemáme e-shop a nechodíme po trzích. Marmeláda může být pokaždé jiná. Vymýšlíme a tvoříme. Nechceme kvantitu, ale kvalitu. Můžeme kombinovat a vymýšlet a některý druh marmelády uvaříme jen z pěti kilo ovoce, protože máme zrovna nápad na nějakou chuťovou kombinaci. Je tu velký prostor pro kreativitu.

Chápu to dobře, že marmelády mohou lidé koupit jen v Hotelu Premier v Bedřichově?

Lucie: Zpočátku jsme nevěděly, jakou půjdeme cestou, jaký objem zvládneme připravit. Nakonec jsme zůstaly u toho, že budeme vařit v menším množství, s větší radostí a elánem. Ano, marmelády prodáváme jen v hotelu.

Anna: Stalo se, že se ozvali naši hosté, že mají zájem o nějaký druh marmelády, ale dostanou se k nám třeba až za měsíc. Pokud jsem měla cestu, ráda jsem jim naše marmelády zavezla. Myšlenka je ale taková, aby člověk přišel k nám, zastavil se a marmeládu ochutnal.

Jak dlouho vám trvá ve dvou zpracovat například 10 kg ovoce?

Anna: Zhruba tři až čtyři hodinky. Stalo se, že jsme byly v kuchyni i do tří do rána. Ono to není jen marmelády uvařit, skoro stejný čas trvá je také ozdobit.

Lucie: Snažíme se, abychom si vaření marmelád užily, popovídaly si u toho, daly si dvojku bílého vína a ten čas byl pro nás opravdu pohodový, a to právě proto, že marmelády vaříme ve svém volném čase, po práci.

Jak vznikl název Naivní marmelády?

Lucie: Vše mělo svůj vývoj. Několikrát jsme změnily tvar sklenic. Dříve jsme měly látkové ozdoby přes víčka nebo jsme složení marmelád psaly ručně na lístky přivázané k marmeládě stužkou. Pak jsme si navrhly etikety, u kterých jsme zůstaly. Také název nebyl hned jasný.

Anna: Chvíli jsme uvažovaly nad úplně jiným názvem, než který máme nyní.

Lucie: Název Naivní marmelády vznikl na základě reklamy, kterou jsem všude vídala. Ten slogan mě uvízl v hlavě. Najednou jsme vyslovily název Naivní marmelády a už to tak zůstalo.

Používáte různé ingredience. Jakou byste nikdy nezvolily?

Lucie: Samozřejmě, že chceme speciální marmelády, ale ne žádné extravagance. Aby ji člověk ochutnal jednou a už ji více nechtěl, to není naše cesta. Chceme, aby lidem chutnaly a vraceli se k nim.

Anna: Proto se od nás nedočkáte třeba slaninové příchuti. (smích). Naše marmelády neobsahují žádné škodlivé konzervační látky, vaříme čistě, to znamená bez přidané chemie. Naše marmelády jsou tedy vhodné i pro děti. Od letošního června máme edici s liškou. Každá sklenička s logem lišky je bez cukru, slazená pouze stoprocentní koncentrovanou jablečnou šťávou.

Uspěly jste ve světové soutěži The World‘s Original Marmelade Awards. Co u porotců zabodovalo?

Lucie: V Anglii se každý rok vyhlašuje celosvětová soutěž v marmeládách, kde je několik kategorií. Loni jsme byly stříbrné a bronzové, letos jsme za pomerančovou marmeládu obdržely zlato. Nejsme samozřejmě jediné. Letos uspělo v soutěži asi dalších pět českých „marmeládoven“ . Ale vezměte si, že soutěžíte s ovocem, které tady běžně neroste, a že porotci hodnotí více než dva tisíce vzorků z celého světa. A uspějete. Proto z toho máme obrovskou radost a také ostatním vítězům gratulujeme. Je vidět, že Češi marmelády vařit umí.