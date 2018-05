Šlapající ekonomika pomáhá lidem bez domova znovu nastartovat život

Jablonec n. N. – Na trhu práce je zájem o vězně i bezdomovce. Až čtvrtina klientů azylového domu Naděje v Jablonci našla v poslední době stabilní práci, další zatím pracují na zkušební dobu nebo mají brigádu.

Klienti azylového domu naděje v Jablonci uklízeli v pátek 11. května okolí azylového domu v rámci akce Ukliďme Česko.Foto: Deník / Jan Sedlák

„Snažím se. Teď jsem už třetí měsíc v práci, dobře platí, jsem spokojený. Už bydlím ve svém, tedy v normálním nájmu,“ prozradil Petr z Jablonce. Na ulici strávil skoro dva roky. Při návratu do normálního života mu pomohli lidé z azylového domu Naděje v Jablonci a velice příznivá ekonomická situace v celé republice.

„Někteří naši klienti našli práci i po několika letech,“ upřesnil sociální pracovník Naděje Jiří Hána. Jeho slova potvrdila jeho kolegyně Zuzana Dohnalová. „Evidujeme hlad po zaměstnancích, firmy loví i mezi našimi klienty a dávají jim šanci se pozvednout,“ uvedla. Podle Hány se ale najdou i případy, kdy klient nechce pracovat. „Teď nám zrovna jeden odmítl lákavou nabídku brigády. Za stravu, bydlení a šest tisíc korun týdně. Takový člověk své návyky změní už jen stěží,“ sdělil Hána.

Pracovníci azylového domu naděje se v Jablonci starají cirka o třicet pět klientů. V zimě jich tu ale přebývá i více než sedmdesát. „Ten zbytek většinou vyrazil do ulic, další do přírody,“ popsal sociální pracovník. Od jara je azylový dům poloprázdný. V pátek dopoledne bývá většina klientů v práci. Zbytek se včera zapojil do úklidové akce Ukliďme Česko. Okolí azylového domu v ulici Plynární se rozběhlo uklidit asi patnáct z nich. „Většinu z toho, co uklidíme jsou nedopalky cigaret – a to je naše práce,“ řekl jeden z nich s úsměvem.

Zatímco muži pracovali s lopatami a nakládali hromady shrabaného odpadu, ženy hrabaly a vykopávaly rostliny uvízlé v dlažbě. Jako odměnu všichni dostali odpoledne vuřta nad ohněm. „Dostane ho každý, kdo se zúčastní. Někteří uklízeli už ve čtvrtek v lesíku naproti,“ ukázal Jiří Hána na několik klientů, kteří zůstali sedět v denním centru.

Přijetí do domu Za Plynárnou má pro lidi bez domova svá pravidla. „Nemůžeme přijmout člověka s infekcí nebo se svrabem, to bychom okamžitě zanesli do celého domu, takže je nutné jej nejdříve přeléčit v nemocnici. A klienti by neměli být opilí a agresivní,“ vypočítala základní podmínky oblastní ředitelka Naděje Milena Havrdová s tím, že by se dotyčný měl prokázat nějakým dokladem. Podle jejích slov však nelze pomoci lidem, kteří to nechtějí a mají pocit, že život na ulici zvládají.

Azylový dům sloužil v Jablonci od roku 1997 v Podhorské ulici. Objekt měl ale kapacitu jen 20 lůžek v azylovém domě a dalších 20 lůžek v noclehárně. Dalších 30 klientů pojme nízkoprahové denní centrum.

Nový azylový dům má po 25 lůžkách v azylovém domě a noclehárně, kapacita denního centra bude 40 míst. Na každém patře jsou pračky a sušičky, v přízemí prostorná kuchyně. Nový objekt navíc nabízí také dva pokoje jako startovací bydlení pro klienty opouštějící dětské domovy. Bydlet tam mohou až rok.