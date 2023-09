O víkendu se Železný Brod opět představil jako město skla. Již po sedmnácté se zde konal festival Skleněné městečko. Na Malém náměstí, v Husově ulici, a na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské (SUPŠS) byla prezentována a předváděna sklářská řemesla charakteristická pro zdejší region.

V Železném Brodě se o víkendu konal další ročník slavností skla Skleněné městečko. | Foto: Petr Červa

„Nemalé množství zdejších firem nechalo návštěvníky nahlédnout i přímo do svých provozů. V galeriích a muzeích probíhaly vernisáže či komentované prohlídky, své brány pro tuto příležitost otevřela i funkcionalistická budova České spořitelny,“ doplnila Tereza Červenková ze sekretariátu železnobrodského starosty Františka Lufinky.

Slavnostní zahájení celé akce proběhlo v sobotu 16. září dopoledne za přítomnosti starosty města, ředitele SUPŠS Jana Háska a jejich hostů. „Přála bych si, aby každý návštěvník Skleněného městečka tu objevil alespoň jednu věc, bez které nebude chtít odejít domů,“ vyzvala k nákupům ředitelka Okresní hospodářské komory v Jablonci nad Nisou Iva Linderová.

Po oba dva dny probíhal na pódiu také bohatý kulturní program, a to včetně divácky oblíbené módní přehlídky Made In Jablonec 2023 s podtitulem Dotek budoucnosti. Někteří návštěvníci neodolali a aktivně se zapojili do programů tvůrčích sklářských dílen, jiní se jen přišli podívat a případně zakoupit něco pro radost sobě nebo svým blízkým. „Chodíme sem s babičkou každý rok, minule jsem si tady vyrobila zvoneček na stromeček,“ popsala své zážitky jedna z malých návštěvnic.

„Jsem rád, když vidím, že je festival pro lidi stále atraktivní a má jim co nabídnout. K letošnímu zdárnému průběhu napomohlo i krásné počasí,“ dodal starosta Železného Brodu František Lufinka.

Akce se konala s přispěním dotace Libereckého kraje a Státního fondu kultury ČR.