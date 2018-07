Slovně se napadali kvůli dlouholetému sporu o dům

Výroba - Výroba Zámečníci strojů 25 000 Kč

Zámečníci strojů zámečník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: ZÁMEČNÍK, Tradiční producent speciálních upínacích prvků pro automobilový průmysl se zaměřením na výrobu a vývoj vstřikovaných plastových dílů. , Jsme rodinná francouzská firma s více než 150ti letou tradicí a celosvětovou působností., V Jablonci n/N vyrábíme a vyvíjíme již 22 let. I nadále rosteme a hledáme nové kolegy do našeho týmu, , Co bude Vaší pracovní náplní?, - Kontrola, údržba a opravy strojního zařízení a montážních strojů, - Provádění oprav dle interních možností závodu, - Údržba provozů a budov, - Sledování termínů údržby strojů dle návodů výrobců, - Vedení záznamů o opravách a údržbě, - Obsluha kotelen dle provozního řádu, , Co od Vás potřebujeme?, - Vyučení v oboru strojní zámečník nebo příbuzném strojním oboru, - Manuální zručnost, samostatnost a zodpovědnost, , Co uvítáme?, - Praxi s údržbou strojního zařízení a provozů budov, - Svářečské zkoušky, - Základní znalost práce na PC, , Co Vám nabízíme?, - Zaškolení na pozici, - Práci v příjemném kolektivu v prostředí rodinné firmy , - Firemní akce pro zaměstnance: letní a zimní večírek, výlety oddělení, - Příspěvky na stravování, penzijní připojištění, očkování, vitamíny a masáže, - Roční bonusy vyplácené na základě hospodářských výsledků firmy, , Směny: dvousměnný, Mzda: od 25.000,- Kč /složeno ze základu + 20% za kvalitu odvedené práce/ v závislosti na praxi a zkušenostech, příplatky za práci v odpolední směně, po zkušební době další benefity a bonusy, , Bližší informace: Hana Šimáňová, tel. 483 358 134 , Možný nástup: dle dohody, Životopisy zasílejte na e-mail: nabory.cz@araymond.com. Pracoviště: A.raymond jablonec s.r.o., Československé armády, č.p. 4609, 466 05 Jablonec nad Nisou 5. Informace: Hana Šimáňová, +420 483 358 134.