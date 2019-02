Na trať vyrazila osmdesátka startujících a přes tři sta padesát psů. Závodníci soutěžili ve dvou hlavních disciplínách , a to ve Sprintu a v MIDu. Do kategorií byli rozdělení podle počtu psů ve spřežení a také podle plemene psa v zápřahu. K vidění na trati byli závodníci jak s jedním psem na běžkách, tak také desetispřeží se speciálně šlechtěnými psy pro tento výjimečný sport. Závodu se účastnila všechna psí plemena od sibiřských husky, samojedů, českých horských psů přes aljašské husky, evropské husky, grónské psy až po evropské saňové psy. „Organizátoři i závodníci byli s celkovým průběhem závodu velmi spokojeni. Všichni dojeli do cíle, žádné zranění nebylo,“ zhodnotil závody jejich ředitel Miroslav Princ.