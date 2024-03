Klasický obalovaný smažený sýr chutná v restauraci Na nádraží v Jablonci nad Nisou. „Děláme klasický eidam. Podle mne jde o kvalitu obalu. Jde o to, aby byl sýr co nejtenčeji obalený, aby to nebyla samá strouhanka,“ vysvětlil provozní restaurace Adam Daníček.

Po dvou sýrech strouhanku proseje, aby byla stále hladká. „Musíš se tomu věnovat, není to jen o rychlém obalení a hození do friťáku,“ doplnil Daníček. Za 130 korun porce smaženého sýra, hranolky, tatarka.

Městská hala je rájem sportovců, pořádají se tu koncerty, ve svých útrobách ale skrývá i restauraci stejného jména. Tady stojí smažený sýr s tatarkou a libovolnou přílohou o dvacet korun více než v předešlé restauraci. Jeden z provozovatelů, Michal Obyt, při návštěvě reportéra ladí ceny jídel do kasy. Čím to je, že Jablonečané milují zdejší smažený sýr? „Nepoužíváme běžný eidam, ale pětačtyřicetiprocentní italský sýr. Obalujeme klasicky, jako přílohu si může zákazník vybrat nejen obligátní hranolky, ale i krokety, vařené i šťouchané brambory, co má kdo rád,“ popsal před tím, než opět zmizel v kuchyni. Že tady lidem chutná nejen smažený sýr dokazuje to, že již deset minut před otevřením podupává před vchodem pět strávníků.

Lukáš Říha se pro vaření v restauraci doslova narodil. Gastronomií se zabývá od 15 let, dnes, po dalších 17 letech mohou zájemci ochutnat jeho umění v restauraci Pivovaru Volt u jablonecké přehrady. Jak sám říká, gastronomie je jeho vášeň. I díky tomu je v restauraci Volt samozřejmostí domácí tatarka a obalování v panko strouhance, což je japonský styl, kdy se strouhanka vyrábí ze speciálního druhu bílého chleba. „Ta strouhanka do sebe nenasákne tolik tuku a po usmažení je mnohem více křupavější, déle i křupavá vydrží,“ popsal šéfkuchař Voltu. I ve Voltu je smažený sýr jedno z nejobjednávanějších jídel z jídelníčku. Celá porce dle jídelníčku s petrželovými bramborami, vlastní tatarkou a salátem z červeného zelí vyjde na 215 korun.

Doslova jen o pár metrů dál najdou zájemci další restauraci, která podle čtenářů Deníku nabízí luxusní smažený sýr. Restaurace Klub EX na křižovatce ulic Palackého a Riegrovy se nespecializuje jen na klasický eidam, v jídelníčku se mnohdy objevují i jiné druhy smažených sýrů, oblíbené jsou například smažené olomoucké tvarůžky. Nebo nivu.

„Klademe důraz na obalení. Obalujeme klasicky, ale tak pečlivě, že si mnohdy lidé myslí, že se jedná o polotovar. Ne, takhle balíme každý sýr jednotlivě,“ popsal provozovatel restaurace Klub EX Lukáš Zezulka. Přes obědy tady stojí smažený eidam 189 korun, na večeři 209,- korun.

V pětici nejzmiňovanějších restaurací z Jablonecka, kde pod čtenářů připravují nejchutnější smažený sýr, nechyběla ani restaurace Prezidentská chata v Jizerských horách. Jako majstrštyk tady podávají smažený sýr Blaťácké zlato. Stodvacetigramová porce s domácí tatarkou vyjde na 195,-korun, jako přílohu si mohou zájemci připlatit za brambory (60,-) nebo hranolky (65,-).

V anketě ale padaly i názvy jiných restaurací, lidé mají rádi smažený sýr připravovaný třeba v restauraci Motorest Hušek v ulici Československé Armády, v Hospůdce u Silnice ve Smržovce, v restauraci U Kašťáků v Železném Brodě, na Chatě Proseč, nebo v restauraci hotelu Na Baště.

