„O podvodu jsme informovali občany prostřednictvím Facebooku obce. Obvolal jsem starosty okolních obcí, aby věděli, že se podvodník může objevit i u nich,“ upřesnil heřmanický starosta Vladimír Stříbrný. Pravděpodobně ten samý člověk zkoušel nabízet „zaručeně“ fungující zboží i v Dětřichově. Takzvaní šmejdi využívají důvěřivosti a strachu starších lidí i v době pandemie.

Nejde o ojedinělé případy. Se šmejdy se setkala i 83letá žena z Lomnice nad Popelkou. Neznámý muž se jí vloudil do bytu pod záminkou kontroly elektrospotřebičů a za fiktivní práci jí naúčtoval tři tisíce korun. Peníze mu zaplatila z obálky uložené v obývacím pokoji, kde měla schované své úspory. „V tom okamžiku jí muž oznámil, že musí zkontrolovat elektroměr. Zpátky se už nevrátil a poté žena zjistila, že zmizela obálka s penězi,“ popsala případ mluvčí policie Dagmar Sochorová. Důvěřivá seniorka tak přišla o 87 tisíc korun.

Větší štěstí než seniorka z Lomnice měla její 90letá „sousedka“ ze stejného města. Ta pustila do bytu muže, který jí tvrdil, že má dvě nezaplacené faktury za elektřinu a dvě za plyn a kvůli tomu jí musí demontovat elektroměr. Požadoval podepsání dokumentů, což seniorka odmítla. „V tu dobu přišla k ženě na návštěvu její dcera a muži oznámila, že dluhy nemají a ať tedy počká na manžela. Podvodník se vymluvil na to, že mu jede autobus a odešel,“ nastínila Dagmar Sochorová průběh dalšího podvodného jednání.

Lomnická radnice informovala o těchto případech městským rozhlasem, aby si lidé dávali pozor a nepouštěli do bytu neznámé lidi. „Podvodník se vydává za pracovníka plynáren nebo distributora elektřiny a pod záminkou kontroly se snaží vetřít do domácností. Distributoři upozorňují, že jejich pracovníci mají vždy s sebou služební průkaz s fotografií a jejich identitu lze ověřit na bezplatných poruchových linkách,“ sdělil místostarosta Lomnice Zdeněk Rajm.

Policie případy vyšetřuje s předpokladem, že se jedná o více podvodníků. „Zatímco běžně by pachateli hrozily za krádež dva roky vězení, v nouzovém stavu se sazba vyšplhala na osm let,“ zdůraznila Dagmar Sochorová.

Obdobný scénář se odehrál i v Semilech, kde chtěl podvodník po 76leté ženě předložit faktury za elektřinu a zpřístupnit elektroměr a za své služby naúčtoval seniorce 1350 korun. Jelikož je neměla v peněžence, sáhla do obálky uložené pod talířkem v kuchyni. „Muž ji poté požádal, ať jde ven a rozsvítí světla na dvoře a na chodbě s tím, že bude uvnitř poslouchat, zda neslyší nějaké jiskření. Po návratu stál muž venku a po jeho odchodu zjistila, že obálka je pryč,“ dodala Sochorová s tím, že v ní byly dva tisíce korun.

Policisté při této příležitosti uspořádali na Semilsku preventivní akci, kdy oslovovali seniory u nákupních center a na místní poliklinice a informativní letáčky umístili například na městský úřad a další místa, která postarší občané často navštěvují. „Apelovali na seniory, aby byli obezřetní a nedůvěřovali neznámým lidem, kteří je osloví v místě jejich bydliště. Doporučili jim, aby si pořídili na dveře do bytu bezpečnostní řetízek, který udrží dveře jen pootevřené, a tak budou moci vyřídit některé věci bezpečněji,“ podotkla preventistka Krajského ředitelství policie Libereckého kraje Martina Frýdová.

V Liberci se o osvětu seniorů mimo jiné stará liberecké komunitní středisko Kontakt, které muselo přerušit různé besedy a setkávací aktivity z důvodu epidemie koronaviru. „Předváděcí akce a prodej hrnců už jsou převážně minulostí, teď převažují hlavně převody energií či pojišťovací služby,“ zdůraznila zástupkyně ředitele Kontaktu Marie Matějíčková. Samotný Liberec už v minulosti vyhlásil nulovou toleranci vůči šmejdům.

Dále existuje projekt Liberec proti šmejdům, který lze nalézt na webových stránkách. Spolupracuje město a dalších devět organizací, mimo jiné i městská policie. Strážníci místa pořádaných předváděcích akcí navštěvují a preventivně informují potencionální zákazníky o hrozících rizicích a snaží se je odradit od účasti. „I před vypuknutím edpidemie koronaviru však došlo k jejich téměř úplnému vymizení, a to právě vhodnou informovaností před samotnými akcemi. Šmejdi se zřejmě částečně přesouvají do kontaktu s občany formou telefonických rozhovorů a sjednávání individuálních schůzek nebo smluv,“ vysvětlila mluvčí městské policie Daniela Bušková. Ta sama přímo ve své rodině poskytovala pomoc seniorce při odstoupení od smlouvy nákupu zlatých a vzácných mincí na základy telefonické nabídky.

Využívané legendy podvodníků a pachatelů trestné činnosti, kdy nabízí:

- Broušení nožů, nůžek atp. (přemrštěné ceny)

- Výměny okapů nebo jiné práce na domě (výměny nebo opravy, které nejsou potřeba)

- Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže bezpečnostního zámku, kdy se však jedná pouze o běžný zámek)

- Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, že to není nutné)

- Levnější plyn nebo elektřina (pouze záminka, aby byl pachatel vpuštěn do obydlí)

- Pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření apod. (pouze záminka, aby byl pachatel vpuštěn do obydlí)

- Vnuk v nouzi (podvodník se vydává za příbuzného a požaduje peníze)

- Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu – (falešný plynař, elektrikář nebo vodař)

- Údajné těžké životní nebo mimořádné situace - (vylákání peněz na operaci dítěte, na různé služby, pokuty a poplatky)

- Zdravotnické služby v souvislosti s Covid-19: měření teploty, pomoc při vyplňování formuláře na testy Covid-19 nebo očkování