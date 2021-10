Po pauze vyžádané epidemií koronaviru obnovila dobročinná organizace Zdravotní klaun svou tradiční akci. Turné plné smíchu tentokrát proběhlo v regionální podobě, aby personálu a klientům zařízení pro seniory alespoň částečně vynahradili čas, který strávili v sociální izolaci.

Turné plné smíchu. | Foto: Zdravotní klaun

Zdravotní klauni pracují se seniory ve skupině i individuálně. V rámci programu Humor pro dříve narozené pracují s životními příběhy seniorů a vrací se pomocí kostýmů, rekvizit a hudby do dob jejich mládí. „Přijetí ve všech čtyřech zařízeních, která jsme v rámci našeho libereckého turné navštívili, bylo fantastické. A to jak ze strany klientů, tak personálu, kterému patři velký dík za jejich nasazení, které do své práce dávají. Klobouk dolů,“ řekla manažerka klaunského týmu Klára Palečková.