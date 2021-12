Hostem byla jeho dlouholetá kamarádka a kolegyně z Klubu Evergreen, který již deset let vysílá Český rozhlas 2, Dasha. A byla to jízda. Zastřený silný hlas Dashy, měkký a medový hlas Smigmatorův, mistrovské umění obou a k tomu Band a Epoque Quartet nabídly famózní zážitek.

"My to u vás prostě milujeme," svěřil se od srdce Smigmator a diváci byli dojatí. Večerem provázel ředitel divadla Pavel Žur. Swingové Vánoce odemykají nejkrásnější svátky roku. V loňském roce proběhl koncert pouze zprostředkovaně,on-line, takže letos bylo nadšení o to větší. Vánoce mohou začít.