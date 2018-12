Liberec, Jablonec – Ve špičce až každých patnáct minut jezdí mezi Libercem a Jabloncem spoje tramvajové linky číslo 11. Současná smlouva na zajištění jejího provozu ale končí na konci prosince a nová zatím podepsána není. „Tramvaje ale prvního ledna určitě vyjedou,“ ubezpečil náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.

Tramvaj v Liberci, ilustrační foto. | Foto: Deník/Vít Černý

A podobně mluví i jablonecký primátor Milan Kroupa. „Předpokládáme, že počátkem roku 2019 bude provoz zajištěn na základě memoranda mezi oběma městy a Libereckým krajem a zároveň se bude precizovat smlouva na další období,“ řekl Kroupa.

DOHADY O PENÍZE

Smlouva zatím uzavřená není, protože se obě města intenzivně baví o tom, jak má být provoz na meziměstské úzkorozchodné trati financován. Provoz totiž ročně stojí přibližně 100 milionů, tržby ale tramvaje generují jen ve výši nějakých patnácti milionů. Rozdíl musí obě města a Liberecký kraj dotovat. Teď se jen řeší, kdo dá kolik.

„Máme vypracovaný kompenzační model, podle kterého vychází příspěvek Liberce přibližně na 45 milionů, příspěvek kraje na 17 milionů a příspěvek Jablonce 22 milionů,“ uvedl liberecký náměstek Šolc. Pro Jablonec částka znamená přibližně zdvojnásobení současného příspěvku. „V letošním roce nás stál provoz tramvajové linky celkem 11 milionů korun,“ připomněl Kroupa. Dohoda by podle Šolce měla být uzavřená do února 2019.

Dopravní podnik má za sebou bouřlivý rok. Na jaře v podniku zasahovali policisté z centrály proti organizovanému zločinu kvůli podezření z podvádění při veřejných zakázkách. Zásah urychlil odvolání tehdejšího politického představenstva a přechod na takzvaný německý model, kdy nově firmu vedou tři odborníci.

V létě pak vypověděla podniku smlouvu společnost BusLine, která pro podnik zajišťovala asi třetinu výkonů v Liberci a sto procent výkonů v Jablonci. Pro Liberec už má podnik zajištěné vlastní autobusy, v Jablonci se stále čeká na výsledek výběrového řízení.

MÉNĚ MÍST OPOZICI

Poslední letošní velké změny v podniku by se měly odehrát tento pátek, kdy se koná valná hromada. Na ní se má změnit složení dozorčí rady, z devíti členů se rozšíří na jedenáct. „Čím více lidí dozoruje, tím je to lepší, přináší to větší kontrolu,“ vysvětlil liberecký primátor Jaroslav Zámečník.

Menší kontrolu nad děním v podniku ale paradoxně bude mít liberecká opozice. Doteď měla třetinu členů rady, nově jen jedno místo z jedenácti. „V představenstvu měla i dříve opozice jen jednoho zástupce. Dnes jsou politici jen v dozorčí radě, kde jsme jedno místo pro opozici zachovali,“ argumentuje Zámečník.

O svého zástupce překvapivě přijdou i zaměstnanci podniku. „Zákon říká, že zástupce zaměstnanců v dozorčí radě musí mít podnik s více než 500 zaměstnanci. Dopravní podnik má asi jen 400 zaměstnanců,“ vysvětlil Zámečník.

Doteď ale bylo zastoupení zaměstnanců zvykem. Chystané odvolání se proto zmíněnému zástupci, předsedovi podnikových odborářů Zdeňku Leszkovenovi, nelíbí. „Nevnímám to vůbec jako šťastnou záležitost, budu to připomínkovat, ale asi těžko s tím něco zmůžu,“ řekl Leszkoven. O nějakém nátlaku skrz odborovou organizaci podle něj zatím zaměstnanci neuvažují.