To sídliště je vlastně pěkné. Plno zeleně, jen sem tam nějaké graffiti. V noci se ale stává rejem bezdomovců a lidí ze sociálně vyloučených komunit. Řeč je o jabloneckém sídlišti neoficiálně zvaném Černobyl, které ohraničují ulice Liberecká a Na Vršku. Problém se táhne už mnoho let, místní jsou ze situace zoufalí.

Události vygradovaly v noci na středu 11. května. Po hádce před jedním z domů došlo k fyzickému napadení. 20letý mladík tu zranil 39letého muže, údajně svého otce. Ten pak zemřel při převozu na traumatologii Krajské nemocnice Liberec.

„Tohle bylo dost i na zdejší poměry. Ale to je tím, že se tady situace neřeší. Z magistrátu slyšíme jen samé návrhy, ale skutek utek,“ zlobil se na ulici před panelovými domy zvanými Abeceda (podle písmen u jednotlivých vchodů) starší muž na vycházce se psem.

Místní mají s nepřizpůsobivými obyvateli letité zkušenosti. „Dříve to tady nebylo tak zlé, byl tady klid a krásné prostředí. Jenže pak se sem začaly pomalu sestěhovávat zvláštní existence,“ popsala žena středního věku jen o pár domů dál. „Pod schody nám přebýval bezdomovec, byl tady strašný bordel, normálně tu i močil,“ doplnila, když redaktora Deníku vedla za svou sousedkou, která prý „ví všechno, co se šustne“. V přízemí byl nepříjemný odér stále cítit.

Otevřela starší žena. „Slyšela jsem to, pak mi ale ženský říkaly, že se to mělo stát u Centrálu,“ poukázala na obchodní centrum. Zjevně si ale spletla centrum a Centrál.

Informovanější byla mladší žena, také venčící malého psíka. „Tu rodinu znám, jeden problém za druhým, samé hádky, nepořádek. Když to řeknu takhle, mnoho sousedů za toho mrtvého netruchlí,“ vylíčila.

Ani v domě, kde by měla žít rodina, ve které se tragédie udála, nebyli lidé moc sdílní. „Byl tady často rachot, to ano. Starý měl problémy se synem, hádali se každou chvíli,“ vysvětlil postarší muž.

Přes sociální sítě se podařilo Deníku kontaktovat osobu rodině blízkou. Popis incidentu poskytla poměrně strohý. „Oni se nejdřív hádali, pak se prali. A pak dostal nervy ten jeho syn, vzal nůž a probodl ho. No a už v sanitce zemřel,“ popsala.

Krátce po půl třetí v noci na středu 11. května policisté přijali oznámení ze Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje (ZZS LK) o tom, že jejich posádka vyjíždí ke zraněnému muži v Jablonci v ulici Liberecká. „Na místě jsme našli muže, který utrpěl vážné zranění, které nebudeme vzhledem k vyšetřování blíže specifikovat. Zraněného jsme odvezli na traumatologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, kde muž zemřel,“ sdělil mluvčí ZZS LK Michael Georgiev.

Policie na základě prvotního šetření zjistila, že před jedním z domů se dva muži ve věku 20 a 39 let vzájemně nejprve slovně a poté i fyzicky napadali. „Při tomto incidentu starší muž utrpěl zranění, se kterým byl převezen do nemocnice, kde následně zemřel. K určení příčiny jeho smrti byla nařízena soudní pitva. Dvacetiletého muže policisté zadrželi,“ sdělila mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová. Podle neoficiálních informací nemusel muž zemřít na následky zranění, ale na infarkt.

Kriminalisté nyní šetří veškeré okolnosti celé události, ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného činu násilného charakteru. „S ohledem na probíhající úkony trestního řízení nebudeme k případu nyní sdělovat detailnější informace,“ doplnila Sochorová.

Část Jablonce zahrnující úsek Liberecké ulice a ulice Na Vršku je v posledních letech nechvalně proslulá incidenty s bezdomovci, narkomany a dalšími sociálně nepřizpůsobivými obyvateli. Magistrát plánuje svolat velké setkání obyvatel sídliště s úředníky, policisty a pracovníky sociálních služeb. Na něm by se měly najít způsoby, jak sídliště oživit. Se setkáním se čekalo na jarní měsíce.

„Městský architekt pracuje na studii, kterou chceme lidem představit. Hotova by měla být do konce dubna a v květnu ji chceme lidem představit,“ slíbil náměstek primátora David Mánek. Zatím ale není stanovené pevné datum. Podle prvotních zpráv má studie počítat se změnou dopravního režimu, revitalizací zeleně nebo výstavbu hřiště. V plánu je i možnost vytvoření sídla ještě nespecifikované sociální služby.

Takzvaný Černobyl není jediným místem Jablonce, kde se schází problémoví lidé bez domova. Za další problematickou lokalitu označil Mánek části ulic 5. května a Sokolí. Celkem má Jablonec asi 25 vyloučených lokalit. Většinou se jedná o ubytovny a jejich okolí.