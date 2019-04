U třetího nástupiště nádraží ve Frýdlantě stojí dva neobvyklé vagony. V úterý 16. dubna sem dorazil speciální Preventivní vlak, který vypravují České dráhy spolu s ČD Cargo a také Správou železniční dopravní cesty, a který upozorňuje na rizikové chování na kolejích.

„Dětem a mladým lidem se snažíme ukazovat, jakého jednání se mají vyvarovat. Děláme to formou, která by je měla přitáhnout,“ vysvětluje manažerka projektu Elen Mátéová, zatímco už za ní žáci jedné z místních škol nastupují do speciálního kinovozu.

„V kinovoze jim pouštíme film To nedáš!, který ukazuje pět nejčastějších typů nehod. Není to vůbec o krvi, ale spíš o emocích,“ popisuje Mátéová. Preventivní vlak není určený pro veřejnost, ale pro školní třídy, u kterých je prý o projekt velký zájem. „Preventivní vlak funguje od roku 2007, za tu dobu ho navštívilo asi 24 tisíc dětí,“ přibližuje manažerka.

Z kinovozu děti přecházejí do sousedního konferenčního vozu, kde už na ně čeká vyšetřovatel ze Správy železniční dopravní cesty, tedy člověk, který k následkům nehod na železnici vyjíždí.

„Dráha je z hlediska zákona veřejnosti nepřístupná. Pokud vstoupíte na koleje mimo vyhrazená místa, dopouštíte se přestupku," upozorňuje žáky na začátku vyšetřovatel a ukazuje grafy s počtem mimořádných událostí na železnici. Některé děti se tváří nezúčastněně, jiné se lehce pošťuchují, v momentě, kdy se na plátně objeví reálné fotografie, tam ale upřou hlavu úplně všechny. Fotky sice nejsou úplně explicitní, pro efekt ale postačí.

Přebíhání kolejí může stát život

"Tady máte vašeho šestnáctiletého vrstevníka, který přebíhal koleje, vlak ho zachytil a usmrtil" ukazuje vyšetřovatel. Následuje starší paní v zahrádkářské kolonii, jednadvacetiletý muž zachycený nákladním vlakem, cyklista sražený Pendolinem. Školáci užasle zírají.

S Pendolinem se tu sice šanci setkat nemají, mimořádné události se ale týkají i Libereckého kraje. Jen v roce 2018 došlo na krajských železnicích ke 48 mimořádným událostem, při kterých zahynulo 11 osob a dalších 6 bylo zraněno.

Na dalším snímku jsou zřetelně vidět sluchátka včetně jejich loga. O jejich neuváženém používání hovoří vyšetřovatel jako o jednom z nešvarů mezi mladými lidmi. "Kolikrát přijedu na místo nehody a ještě že sluchátek slyším, jaký styl muziky dotyčný poslouchal," dodává a ukazuje ven z okna na nástupiště, po kterém si to zrovna shodou okolností kráčí mladík se sluchátky. "Tohle je typický případ. Alespoň to nebudu mít daleko do práce," utrousí sarkasticky, když se mladík na přechodu ani nerozhlédne.

Pětačtyřicetiminutový program zakončuje třída před nádražím, kde jsou přistavena hasičská auta a kde drážní hasiči prezentují svou techniku a ukazují základy první pomoci.

„Už jsme zaznamenali i reakce ,Co nám to ukazovali za ošklivé obrázky?‘, na druhou stranu se děti nad svým chováním alespoň zamyslí. Tady ve Frýdlantě jsou zatím reakce dobré,“ uzavírá Mátéová.

Ve Frýdlantě stál Preventivní vlak v úterý a ve středu. 23. - 25. dubna bude vlak přistaven na nádraží v Liberci, 29. a 30. dubna pak ještě v České Lípě.