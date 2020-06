Největší akcí jsou rekonstrukce obou historických budov základní školy. Navzdory nastupující krizi a hrozbě propadů příjmů vydá smržovská radnice na tyto práce více než 80 milionů korun.

Krásné velké budovy projdou kompletním zateplením i s výměnou oken. Stávající plynové kotle nahradí nové, přibude venkovní výtah, aby se škola stala bezbariérovou. Na jedné z budov musí opravit střechu, která je poničena po nedávné vichřici.

Stavba se prodraží právě zateplením plášťů budov. „Nechceme mít z krásných domů krabice. Proto zůstanou zachovány okrasné prvky, jejichž zateplení bude přímo na míru,“ přiblížil starosta Smržovky.

Radnice se do nákladné rekonstrukce může pustit díky finančnímu polštáři, který si připravila v předchozích letech. Na účtech je v plusu 50 milionů korun, přesto si na rekonstrukci škol vezme i třicetimilionový úvěr. Proto, aby na účtu zbylo na nadcházející, zřejmě hubenější roky. „Třicet milionů vydáme z kasy, třiceti miliony se zadlužíme, přes dvacet milionů máme z dotací Státního fondu životního prostředí,“ vypočítal starosta.

Na vyšší dotaci projekt zateplení školy nedosáhl paradoxně proto, že radnice budovy postupně zateplovala v uplynulých letech. „Už před lety jsme instalovali plynové kotle. Technologie samozřejmě postoupila, zateplily se střechy, vznikly tam podkrovní byty,“ vysvětlil starosta.

K oběma budovám přibude venkovní výtah tak, aby nenarušil vzhled budov do ulice. Dětem i pedagogům zpříjemní život i nová vzduchotechnika.

Zároveň by měly v podkroví přibýt další učebny. „Dětí nám v posledních letech neustále přibývá, dnes je jich už ke čtyřem stům,“ potvrdila ředitelka školy Renata Klimentová.

Práce začnou na budově druhého stupně už v polovině června, což dovoluje současný stav, kdy školu navštěvuje minimum dětí. „V nejkrajnějším případě by šly děti do školy až druhý zářijový týden, ale vzhledem k tomu, že jich je většina od poloviny března doma, budeme se maximálně snažit mít tyto práce hotové do konce prázdnin, i kdyby měla být upravena výuka,“ slíbil Marek Hotovec.

Prokoukne i školka

Od začátku června se rozběhla ve Smržovce i rekonstrukce mateřské školy za 9 milionů korun, přičemž radnice dosáhla na dotace ve výši zhruba osmi milionů. „Už jednou jsme přistavovali, ale nestačí to, proto vznikly dvě předškolní třídy na prvním stupni základky. Děti alespoň jdou do první třídy do známého prostředí,“ přiblížil Hotovec.

Rekonstrukcí projde bývalý byt správce, vzniknout by měla další třída pro 24 dětí, zázemí pro vychovatelky, výtah nebo parkovací místa. Mateřskou školu ve Smržovce navštěvuje 145 dětí.

Další úpravy plánuje radnice na hlavním náměstí, i když ne takové, jaké už dříve představila ve studii veřejnosti. „Bohužel teď to není náměstí T. G. Masaryka, říkám tomu parkoviště T. G. Masaryka,“ doplnil starosta. Úpravou projde parkoviště a okolní chodníky.