V době zrodu značky svírala společnost epidemie koronaviru a Paulina Havlasová se rozhodla čas doma využít i ke vzdělání. Přihlásila se do kurzu na tvorbu webu, a když ho vytvořila, vymyslela i projekt, kde by ho uplatnila, a to při prodeji šperků. Nedávno si při procházení návrhu uvědomila, že historie značky sahá mnohem dál. Rodila se už během jejích středoškolských let. Jmenovala se tehdy PauMArt a návrhů šperků vzniklo mnoho,. jen je neměla odvahu vypustit do světa. „Při tvorbě webu jsem si řekla, že když už mám základ e-shopu, byla bych hloupá, kdybych ho nevyužila. Odkládala jsem to. Pak jsem šla den před mými narozeninami kolem radnice a řekla si, že si živnostenský list nadělím jako narozeninový dárek. Málem to neklaplo, bylo těsně před zavíračkou. Naštěstí jsem narazila na milou paní a já odcházela s živnosťákem domů. Myslím, že kdybych to tehdy nedokončila, už bych se nevrátila,“ popsala začátky Paulina Havlasová.

Od počátku měla podporu ze strany manžela. Ten se postupně z role podporovatele vypracoval přes hlídače stánku až k roli prodejce. Velmi ho to baví a krátce na to začal pro manželku vyrábět i základy na náušnice a vymýšlet své vlastní projekty a výrobky. „Aniž bychom to plánovali, stala se z Koula Myšlenky rodinná firma. Já pracuji na částečný úvazek v kulturní sféře a vyrábím šperky pro naši značku, zatímco manžel se pustil do podnikání na plný úvazek. Oba nás zatím firma neuživí, ale věřím tomu, že během pár let budeme podnikat na plno oba,“ podotkla regionální tvůrkyně s tím, že původně měla pro značku úplně jiné jméno. Zjistila však, že doména už je zabraná. „Chtěla jsem název, který nebude vystihovat jen šperky, ale celý projekt, který bych jednou chtěla mít. V sílu myšlenek věřím. Stačí si něco hodně přát, dělat malé krůčky k cíli a splní se vám to. Často nečekaně. Samozřejmě většinou pro to musíte i něco udělat. Když budete doma čekat na zázrak, nic se nestane. Líbila se mi představa, že naše značka bude propojovat lidi a ukazovat jim, že si můžou přát cokoliv, učit je snít a radovat se ze života,“ osvětlila.