O neoficiální zahájení se tedy v pátek postará hudební festival v lesoparku u Parkhotelu a pak už to půjde v rychlém sledu. Od sobotního rána hudba prakticky neutichne. Namátkou vystoupí Crazy Dogs, kteří předvedou rock and roll v plné síle, Osvobozené duše svými tóny přenesou do první republiky a připomenou tvorbu Osvobozeného divadla. Se svou kytarou zavítá Miro Žbirka revival a vyvrcholením slavnosti bude vystoupení trojnásobné slavice Petry Janů. Návštěvníci ani letos nepřijdou o večerní taneční veselici pod taktovkou skupiny H!T! a o nedělní hudební doprovod se postará smržovská jistota, kapela Kompress.

Po celou sobotu až do nedělní 15. hodiny si bude možno vyzkoušet lanolezení, nechat si „zmalovat“ obličej nebo se svézt na koni, ve stáncích koupit drobnost pro potěšení, užít si jízdu na kolotoči nebo si vystřelit růži z papíru. Obrazně vystřelit si půjde v sobotu i ze starosty, a to na střelnici za benzinovou pumpou při střelecké soutěži neregistrovaných střelců z malorážky vleže, kterou organizuje střelecký klub Loyd z Jablonce nad Nisou.

Neděli, jak je zvykem, ovládne Smržovská jízda veteránů. Hrdí majitelé vystaví své krásné dědečky automobily na odiv všem zájemcům, kteří v divácké soutěži rozhodnou o nejhezčích kouscích.

„Jako každý rok i letos zveme lidi z blízkého i dalekého okolí a myslím, že jim máme co nabídnout. Vstup na slavnosti je zdarma, platí se jen některé aktivity, což je u každé z nich uvedeno v programu, stejně jako přesné časy účinkujících,“ doplnila vedoucí kulturního centra Smržovky Magda Rajtarová.