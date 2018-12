Liberecký kraj – Dopravních nehod přibývá. Mezi nejkritičtější místa v kraji patří dlouhodobě silnice I/13 z Nového Boru do Liberce.

ilustrační | Foto: denik

Euforie z loňských příznivých statistik dopravní nehodovosti pomalu vyprchává. Minulý rok bylo na silnicích nejméně obětí od roku 1961. Vše zatím nasvědčuje tomu, že letos bude hůře. V Libereckém kraji vyjížděli policisté do konce listopadu k 4 164 nehodám, což je o 104 více než za stejné období loňského roku. Oproti ostatním regionům se na silnicích v kraji méně umíralo.

O život při haváriích přišlo během uplynulých jedenácti měsíců 17 lidí. „Meziročně došlo k poklesu o čtyři usmrcené, dva těžce a jednu lehce zraněnou osobu. Mezi příčinami opět dominovala nepřiměřená rychlost společně s nesprávným způsobem jízdy. Nejvíce nehod způsobili řidiči motorových vozidel. Nepatrně klesly nehody způsobené dětmi v roli chodce a cyklisty,“ uvádí krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Nejtragičtější byla srpnová nehoda u Doks, při které zemřeli tři lidé. Českolipsko také v kraji drží nelichotivý primát. O život tu přišlo při letošních kolizích deset lidí, pět obětí měly střety na Liberecku a dvě na Semilsku. Na Jablonecku drží od začátku roku nulu usmrcených a hlásí také výrazný pokles zraněných osob.

Mezi nekritičtější místa v kraji patří dlouhodobě silnice I/13 z Nového Boru do Liberce, a to především zatáčka na východ od Rynoltic a Liberecká ulice v Mníšku. O nehody s tragickými následky není nouze ani na křižovatce u Jablonného v Podještědí nebo na křižovatce na silnici I/9 v Jestřebí. Co se týče prevence, Liberecký kraj nejvíce investuje do dopravní výchovy dětí. Letos podporoval jak samotné akce ve školách, tak i provozovatele dětských dopravních hřišť. V příštím roce plánuje hejtmanství více působit ve školách a zapojit pedagogy.

„Už v loňském roce jsme se pustili do projektu, kdy se snažíme téma bezpečnosti dostat více do škol a také mezi rodiče. S našimi partnery se podařilo vyrobit řadu pomůcek, realizovat semináře a navštěvovat školy s naším programem. V projektu budeme pokračovat i v příštím roce,“ dodává náměstek hejtmana pro dopravu Marek Pieter.

Mezi tradiční aktivity kraje patří také kurzy pro motocyklisty, semináře pro středoškoláky nebo prezentace pro veřejnost. I tyto projekty hodlá kraj v příštím roce opakovat. „Kurzy pro motocyklisty jsou velmi žádané. V posledních letech také probíhalo jejich vyhodnocení, které ukázalo, že jsou pro účastníky skutečným přínosem. V příštím roce plánujeme minimálně pět dalších kurzů. Jeden z nich bude pro učitele autoškol,“ říká Jan Polák, koordinátor bezpečnosti silničního provozu Libereckého kraje.