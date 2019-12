Před měsícem si soukromníci založili společnost s ručením omezeným Poštovna Sněžka. Jednomu z jednatelů, Tomáši Fotulovi, patří s kolegy v Jizerských horách horská chata s restaurací a rozhlednou Královka, kde budují moderní hotel.

Poštovnu na Sněžce mají převzít po dokončení transakce zhruba v polovině ledna. „Existuje podepsaná smlouva o smlouvě budoucí. Situaci řeší právníci, aby byl prodej v pořádku dotažený. Během měsíce dvou by mělo dojít k přepisu Poštovny,“ řekl Deníku Milan Blaha.

Cenu, za kterou unikátní stavbu na vrcholu nejvyšší české hory prodává, neprozradil. „To jsou obchodní záležitosti,“ poznamenal. Informaci Deníku potvrdil bez podrobností i budoucí majitel Tomáš Fotula s tím, že je vážným zájemcem a Poštovnu by chtěl převzít už letos v lednu.

Čtyřiašedesátiletý Blaha odůvodnil prodej České poštovny na Sněžce tím, že se chce více věnovat rodinnému životu. Na Poštovnu dojížděl z Moravské Třebové, kde žije jeho rodina, která se významně podílela na provozu. Manželku má z Thajska. „Práce na horách je krásná i náročná zároveň. Krkonoše se na osm let staly naším domovem. Chceme se ale vrátit zpět do nížin a Asie a věnovat se opět více svým životům a rodinám,“ vysvětlil Blaha. Ocenil spolupráci s lidmi z hřebenů Krkonoš.

Sněžka se Blahovi po osmi letech těžce opouští. „Udrželi jsme provoz Poštovny, zaplatili jsme veškeré úvěry, které jsme měli od banky. Nedovolili jsme devastaci na vrcholu Sněžky. Záleží nám na ochraně přírody. Myslím, že i KRNAP s námi mohl být spokojený,“ bilancoval dosavadní majitel Poštovny.

I pod novými majiteli bude pokračovat závod horských nosičů Sněžka Sherpa Cup, který nově pořádá organizace Krásné Beskydy, poprvé 25. ledna.

Hosté nic nepoznají

Noví majitelé mají podle Milana Blahy dostatek zkušeností s provozováním horské chaty, a proto nemá obavy o další existenci objektu. „Je to skupina, která na horách pracuje delší dobu. Ovládá dobře obor gastronomie, umí se postarat o turisty. Myslím si, že ke snížení úrovně zcela určitě nedojde. Naopak, Poštovnu chtějí gastronomicky povýšit, nebude to pouze o suvenýrech,“ naznačil záměry svých následovníků. „Poštovnu znají, byli tam každý měsíc, viděli provoz. V podstatě čekali na nabídku. Po prvním vzájemném oťukávání nastal letos na jaře čas, kdy jsme mohli vstoupit do jednání,“ dodal.

Blahovi z Krkonoš ještě úplně neodchází. „Syn bude na Poštovně nějakou dobu manažersky působit. Budeme tam jezdit dál, dodávat naše zboží. Máme velkoobchod, prodáváme suvenýry, dárkové předměty. Běžný návštěvník skoro nic nepozná,“ ujistil Milan Blaha, kterému patří Poštovna od roku 2011, kdy ji koupil od původní majitelky Jaroslavy Skrbkové.