/FOTO/ Přesně podle předpovědi počasí se v sobotu po obědě spustilo chumelení a vydrželo až do večerních hodin. Díky tomu mohli pořadatelé úvodního závodu seriálu ČEZ SkiTour připravit stopy i pro závody klasickou technikou.

Druhý den Night Light maratonu sněžilo. | Foto: www.ski-tour.cz

Druhý den Bedřichovského Night Light Marathonu tak opět přilákal desítky nových účastníků, kteří s přihláškou váhali až do poslední chvíle. A právě skvělá práce pořadatelů je přesvědčila. Tomu odpovídaly i ohlasy v cíli, ve kterých si účastníci trať pochvalovali. „Musím říct, že na to, jak situace ještě před pár dny vypadala, odvedli pořadatelé skvělou práci, bavilo mě to a trať byla skvěle připravena,“ měl jasno Michal Včeliš, jeden z účastníků. Podobně to viděl i Vladimír Vajnar, který si trať projel pár hodin před závodem a nestačil se divit. „Takovou změnu k lepšímu jsem opravdu nečekal. Byli jsme u Nové louky po obědě a stav trati i stop se nedá srovnávat s tím, jak skvěle to bylo připraveno na závody.“