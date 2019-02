Stačí vyrazit od jablonecké přehrady směr na Jindřichov a toto kolo zde zaručeně uvidíte. „Chodím touto cestou jednou týdně a vždy jich několik potkám,“ řekla pětadvacetiletá Marcela, která plánuje přijít na chuť tomuto sportu. „Běžky mě nikdy nenadchly, tohle by se mi mohlo líbit,“ dodala.

Sněžné kolo je na první pohled nápadné svou velmi robustní stavbou, pevnou vidlicí, velkými širokými ráfky a masivními pneumatikami umožňujícími při správném nahuštění vcelku slušnou průjezdnost zasněženým terénem. Ostatně správné nahuštění je jedním z hlavních předpokladů úspěšné jízdy na sněhu. „A také nesmíme zapomenout na zvoneček, abyste zavčas na sebe mohli upozornit,“ doplnil Martin Bronec, který tato kola půjčuje, prodává a sám na nich aktivně jezdí od roku 2014.

I jízda na sněhu se může stát pohodlnou. Díky šířce plášťů se za jízdy neboříte do sněhu, ale ani do písku či bažinatého podkladu. „Kola jsou vybavená pětipalcovými pneumatikami, které jsou daleko měkčí než ty, se kterými se jezdí na silnici, a tlak vzduchu je vlastně alfa omega toho, jak vám to pojede,“ přiblížil Bronec.

Pokud o kolu na sníh uvažujete, doporučujeme si jej nejdříve vyzkoušet. Počáteční investice do tohoto sportu není nijak malá. Ceny sněžných kol se pohybují od třiceti tisíc korun výše. Odborníci tvrdí, že za kvalitní stroj zaplatíte kolem šedesáti tisíc. Než se rozhodnete vyprázdnit svoje účty, můžete si sněžné kolo zapůjčit. To vás vyjde na pět set až šest set korun na den. „K zapůjčení dostanete instruktáž a také mapky, abyste věděli, které trasy jsou pro jízdu na kole vhodné,“ nastínil Bronec.

Není ani v zájmu vyznavačů tohoto sportu, aby se „přetahovali“ s běžkaři. „Víme, co je sjízdné, kde je sníh dostatečně tvrdý. Vhodná trasa je nyní například na Smrk, kterou jsme jeli v neděli, nebo na Císařský vrch,“ konstatoval Bronec s tím, že sněžné kolo si můžete zapůjčit například v Hraběticích nebo ve specializovaných prodejnách.

Výhodou fatbiku je i jeho jednoduchost a to, že se nemusíte dostávat k nástupním místům na upravené tratě. „Bez znalosti mazání nebo běžeckého tréninku vyjdete z baráku, sednete na kolo a ujedete i padesát kilometrů,“ dodal Bronec.

Zkušenosti se zimními cyklisty mají také na Jizerské magistrále. „Cyklisty jsme zaznamenali, ale není jich mnoho. Ke kolizím nedochází. Větším problémem jsou pejskaři, kdy majitelé psů nechají volně pobíhat svého psa mezi běžkaři,“ upozornila Radka Davidová, ředitelka společnosti Jizerská, která se stará o dvě stě kilometrů běžeckých stop.

Duchovním otcem sněžného kola je extrémní biker Jan Kopka z Jablonce, který v roce 2007 vyhrál náročný zimní závod Indirarod. Ten tradičně jezdí musheři a jejich psí parťáci. Kopka také organizuje pro nadšence expedice do Laponska.